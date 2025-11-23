Ο Γκουαρδιόλα ξέσπασε στον κάμεραμαν μετά την ήττα της Σίτι (pic)

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα έδειξε ιδιαίτερα εκνευρισμένος μετά την ήττα της Μάντσεστερ Σίτι με 2-1 από τη Νιούκαστλ, σε ένα βράδυ που έφερε τα πάνω-κάτω στη μάχη του τίτλου για τους «πολίτες». Ο Καταλανός τεχνικός είχε έντονες στιγμές τόσο με τον αρχηγό των «καρακαξών», Μπρούνο Γκιμαράες, όσο και με τα μέλη της διαιτητικής ομάδας, ενώ δεν έλειψε ούτε μια μικρή «κόντρα» με κάμεραμαν!

Με το τελευταίο σφύριγμα, ο Γκουαρδιόλα κατευθύνθηκε προς τον Γκιμαράες και οι δυο τους είχαν έναν ζωηρό διάλογο, με τις εκφράσεις τους να μαρτυρούν ένταση. Στη συνέχεια, ο προπονητής της Σίτι φάνηκε να δυσανασχετεί με έναν καμεραμάν που προσπαθούσε να τον ακολουθήσει, δείχνοντας για λίγα δευτερόλεπτα να χάνει την ψυχραιμία του.

😠 Joelinton ushered away from Man City aggro and…



🗣️ Bruno Guimaraes & Pep Guardiola (heated) exchange #nufc #mcfc pic.twitter.com/ENwqhjncLK — Craig Hope (@CraigHope_DM) November 22, 2025

Όταν όμως ήρθε η ώρα για δηλώσεις, ο Πεπ προσπάθησε να ρίξει τους τόνους. Σε ερώτηση για τα περιστατικά είπε απλά:

«Όλα καλά, δεν υπάρχει θέμα. Είπα στον Μπρούνο πόσο καλός είναι. Αυτές οι κουβέντες μένουν μεταξύ μας. Όλα καλά».