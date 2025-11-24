Ο Γκουαρδιόλα ζήτησε συγγνώμη για την επίθεση στον καμεραμάν: «Ντράπηκα. Δεν είμαι τέλειος» (vid)

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα σε συνέντευξή του, αναφέρθηκε στο ξέσπασμά του στην ήττα της ομάδας του από την Νιούκαστλ, οπού επιτέθηκε στον διαιτητή, στον Μπρούνο Γκιμαράες αλλά και στον...καμεραμάν.

Ο Καταλανός τεχνικός δήλωσε για το περιστατικό: «Όταν είδα τις εικόνες, ντράπηκα. Ζητώ συγγνώμη. Δεν μου αρέσει να συμπεριφέρομαι έτσι. Ακόμη και μετά από 1.000 παιχνίδια δεν είμαι τέλειος, κάνω λάθη. Υπερασπίζομαι την ομάδα και τον σύλλογο». Συνέχισε μιλώντας για το ματς με την Μπάγιερ Λεβερκούζεν στο Τσάμπιονς Λίγκ, το οποίο θα είναι το 100ο του παιχνίδι ως προπονητής, στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση: «Νιώθω ότι μεγαλώνω, αλλά είναι όμορφο. Κάθε ματς είναι ένα βήμα, μια απόδειξη ότι η ομάδα βρίσκεται σταθερά στο υψηλότερο επίπεδο».

Στην συνέχεια επιβεβαίωσε ότι οι μοναδικές απουσίες παραμένουν οι Ρόδρι και Κόβατσιτς, με τον πρώτο –και κάτοχο της Χρυσής Μπάλας 2024– να χρειάζεται ακόμη λίγο χρόνο για να επιστρέψει, ενώ ανακοίνωσε ότι ο Τζέιμς Τράφορντ θα ξεκινήσει βασικός, επισημαίνοντας ότι ο Ντοναρούμα «πρέπει να υπερασπιστεί τη θέση του».