Ο Χάαλαντ απάντησε στον Γκουαρδιόλα… πάνω στη ζυγαριά

Η επιστροφή της Μάντσεστερ Σίτι στη δράση μετά τις γιορτές συνοδεύτηκε από ξεκάθαρα μηνύματα πειθαρχίας από τον Πεπ Γκουαρδιόλα. Ο Καταλανός τεχνικός, γνωστός για την εμμονή του στη λεπτομέρεια και τη φυσική κατάσταση των παικτών του, είχε προειδοποιήσει ότι δεν θα υπάρξει καμία ανοχή σε όσους χαλάρωσαν υπερβολικά τις ημέρες των Χριστουγέννων.



Λίγες ημέρες πριν το εκτός έδρας παιχνίδι με τη Νότιγχαμ Φόρεστ, ο προπονητής της Σίτι έκανε πράξη όσα είχε προαναγγείλει. Όλοι οι ποδοσφαιριστές πέρασαν από έλεγχο βάρους, με τον ίδιο να ξεκαθαρίζει ότι τυχόν απόκλιση από τα επιτρεπτά όρια θα είχε άμεσες συνέπειες, ακόμη και αποκλεισμό από την αποστολή.



Ο Έρλινγκ Χάαλαντ ήταν από εκείνους που έσπευσαν να δείξουν πως δεν είχαν τίποτα να φοβηθούν. Ο Νορβηγός επιθετικός δημοσίευσε φωτογραφία στα social media, δείχνοντας τη ζυγαριά και στέλνοντας μήνυμα πως βρίσκεται στην κατάσταση που απαιτεί ο προπονητής του.