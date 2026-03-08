Καυστικός Γκουαρδιόλα: «Συγγνώμη που παίξαμε τόσο καλά - ευκαιρία να πάω διακοπές» (video)

Η Μάντσεστερ Σίτι κέρδισε 3-1 την Νιουκάστλ το βράδυ του Σαββάτου (7/3) και προκρίθηκε στα προημιτελικά του FA Cup. Ο Πεπ Γκουαρδιόλα παρόλο που η ομάδα του κέρδισε, έδειξε πολύ εκνευρισμένος με τις αποφάσεις του διαιτητή της αναμέτρησης.

Ο Ισπανός προπονητής των «Πολιτών» διαμαρτυρήθηκε στον 4ο διαιτητή για ένα φάουλ που δεν δόθηκε, με αποτέλεσμα να αντικρίσει την 6η κίτρινη του κάρτα για φέτος, με αποτέλεσμα να λείψει από τον πάγκο της ομάδας του για τις επόμενες δυο αγωνιστικές (με Γουέστ Χαμ για το πρωτάθλημα και στον ημιτελικό του Κυπέλλου).

"I'm sorry for how good we are playing" 😆



Pep Guardiola on progress in the FA Cup against Newcastle, and his run-ins with the officials over the course of the game.



🎙️ @OliviaBuzaglo



📺 @tntsports & @discoveryplusUK pic.twitter.com/3GJwbYAJ88 — Football on TNT Sports (@footballontnt) March 7, 2026

Ο Γκουαρδιόλα μετά την αναμέτρηση ήταν ιδιαίτερα... καυστικός στις δηλώσεις του, καθώς μεταξύ άλλων είπε ότι νιώθει περήφανος που έσπασε και αυτό το ρεκόρ των καρτών, όπως και όλα τα άλλα ρεκόρ που κατέχει η ομάδα του, ενώ τόνισε πως τώρα που αποβλήθηκε το βλέπει ως μια ευκαιρία για... διακοπές.

«Θα υπερασπίζομαι πάντα την ομάδα μου. Έχουμε όλα τα ρεκόρ σε αυτή τη χώρα. Όλα! Έχουμε πλέον και το ρεκόρ του προπονητή με τις περισσότερες κίτρινες κάρτες. Πάντα ήθελα αυτό το ρεκόρ και τώρα το έχω. Είμαι περήφανος γι’ αυτό. Πλέον είμαι τιμωρημένος για δύο παιχνίδια. Ευκαιρία να πάω διακοπές».