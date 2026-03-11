Ρεάλ Μαδρίτης - Μάντσεστερ Σίτι 3-0: Όταν ο αρχηγός μιλάει... το Champions League υποκλίνεται

Στις 11 Μαρτίου 2026 Ρεάλ Μαδρίτης και Μάντσεστερ Σίτι διασταύρωσαν τα «ξίφη» τους για τον πρώτο εκ των δύο αγώνων του Uefa Champions League. Σε ένα ζευγάρι που τα τελευταία χρόνια έχει αποτελέσει την πιο συναρπαστική ευρωπαϊκή αντιπαλότητα, οι «Πολίτες» του Μάντσεστερ ταξίδεψαν για δεύτερη φορά φέτος στο Μπερναμπέου.

Η Ρεάλ παρά τα σημαντικά κενά στο ρόστερ της, αρνήθηκε να συμβιβαστεί με τον ρόλο του αουτσάιντερ απέναντι στην πλήρη Μάντσεστερ Σίτι νικώντας με 3-0. Ο Φεντερίκο Βαλβέρδε ύψωσε το ανάστημά του ως πραγματικός αρχηγός, παίρνοντας την ομάδα στις πλάτες του και μετατρέποντας το Μπερναμπέου σε δικό του προσωπικό «θεάτρο αναμετρήσεων».

Ο αγώνας

Οι δύο ομάδες προσπάθησαν να επιβάλλουν το ρυθμό του και στο 6ο λεπτό της αναμέτρησης το χειμερινό μεταγραφικό απόκτημα της Σίτι, Αντουάν Σεμένιο, έκανε ένα σουτ, όμως ο Βέλγος γκολκίπερ της Ρεάλ ήταν σε ετοιμότητα και μπλόκαρε εύκολα τη μπάλα.

Δύο λεπτά μετά ο αρχηγός των «μπλε» Μπερνάρντο Σίλβα έβγαλε μια ωραία πάσα στον ταχύτατο Ντοκού, ο οποίος πέρασε εύκολα τους αντιπάλους του και έκανε ένα επικίνδυνο γύρισμα στη καρδιά της περιοχής, ωστόσο κανένας επιθετικός δεν πρόλαβε να φτάσει πρώτος στη μπάλα.

Στην αντεπίθεση, ο σταρ των γηπεδούχων Βινίσιους μοίρασε τη μπάλα στον Μπραχίμ Ντίαζ, αλλά το σουτ του Μαροκινού, απέκρουσε ο Ντοναρούμα, στέλνοντας τη μπάλα σε κόρνερ.

2 γκολ σε 7΄ με τον άνθρωπο... Ρεάλ

Ο Τιμπό Κουρτουά στο 20' εκτελεί ένα βολέ και η μπάλα πάει συστημένη στα πόδια του «πολύ-μηχανήματος» που ακούει στο όνομα Φεντερίκο Βαλβέρδε. Ο αρχηγός της Ρεάλ με ένα έξοχο κοντρόλ προσπερνάει τον Οράιλι και με μία μικρή επαφή περνάει τη μπάλα κάτω από το σώμα του Ντοναρόυμα και σε κενή πλέον εστία δεν δυσκολεύεται να ανοίξει το σκορ στο Μπερναμπέου.

7 λεπτά αργότερα η Ρεάλ ξεκινάει μια ακόμα επίθεση από πίσω. Μπραχίμ Ντίαζ συνεργάζεται με Βινίσιους και ο τελευταίος με την βοήθεια και της τύχης, βγάζει μια πάσα στον Βαλβέρδε που κινήθηκε σε ρόλο επιθετικού. Ο Ουρουγουανός με ένα άπιαστο αριστερό σουτ νικάει τον Ιταλό γκολκίπερ της Σίτι για δεύτερη φορά μέσα σε λίγα λεπτά.

Βαλβέρδε- Μάνσεστερ Σίτι 3-0 ημίχρονο...

Η φάση ξεκινάει και πάλι από τα πόδια του Κουρτουά σε μια απλή προσπάθεια build up. Ο Βινίσιους ταλαιπωρεί τον Κουσάνοφ και οι παίκτες της Ρεάλ γυρνούν τη μπάλα έξω από την περιοχή των φιλοξενούμενων.

Η τρομερή έμπνευση του Μπραχίμ Ντίαζ στο 42', είδε και πάλι... ποιον άλλον; Μα φυσικά, τον Βαλβέρδε, που κινήθηκε ξανά στη πλάτη της άμυνας, κοντρόλαρε, τρίπλαρε στον αέρα τον Γκούει και νίκησε για τρίτη φορά τον ανήμπορο γκολκίπερ της Σίτι, θυμίζοντας σε όλο τον ποδοσφαιρικό κόσμο, ότι τη «Βασίλισσα» δεν τη ξεγράφεις έτσι απλά.

Το μοιρασμένο δεύτερο ημίχρονο στη Μαδρίτη

Στο 47ο λεπτό του αγώνα η ομάδα του Αρμπελόα άγγιξε το 4-0 με τον Μπραχίμ Ντίαζ, όμως αυτή τη φορά ο Ντοναρούμα είχε απάντηση στην τρομερή ενέργεια του Μαροκινού.

Μπερνάρντο Σίλβα και Σεμένιο απείλησαν για πρώτη φορά στο δεύτερο ημίχρονο την εστία των «Μερένχες» στο 54ο λεπτό, όμως ο «κέρβερος» Κουρτουά έστειλε κόρνερ την προσπάθεια του Γκανέζου εξτρέμ της Σίτι.

Ακριβώς μετά την εκτέλεση κόρνερ των φιλοξενούμενων, ο ταχύτατος Βινίσιους έφυγε στην αντεπίθεση και κέρδισε παλικαρίσιο πέναλτι στο 55ο λεπτό. Ωστόσο ο υπαίτιος Ντοναρούμα, διόρθωσε το λάθος του, αποκρούοντας την εκτέλεση του Βραζιλιάνου και κράτησε προσωρινά ζωντανή την ομάδα του Πεπ.

Στο 74ο λεπτό ο Κουρτουά δίνει μια πάσα στον άπειρο αλλά πολύ καλό σήμερα Τιάγκο Πιτάρχ στο σημείο του πέναλτι. Ο record man της Ρεάλ λίγο έλειψε να δει, την κακή του εκτίμηση να τιμωρείται από την προβολή του Νίκο Οράιλι, όμως ο Βέλγος πραγματοποίησε μια ενστικτώδη επέμβαση και «έσωσε» τον πιτσιρικά.

Τα υπόλοιπα λεπτά του παιχνιδιού η Ρεάλ περίμενε τους φιλοξενούμενους να βγάλουν αντίδραση, όμως δεν βρήκαν πραγματικά χώρο και προϋποθέσεις να μειώσουν το σκορ. Έτσι καλούνται την Τρίτη 18 Μαρτίου να ανατρέψουν την εις βάρος τους κατάσταση στο Έτιχαντ, μπροστά στους οπαδούς τους.

Οι συνθέσεις των ομάδων

Ρεάλ Μαδρίτης (Άλβαρο Αρμπελόα): Κουρτουά, Άρνολντ, Ρούντιγκερ, Χάουσεν, Μεντί (Φραν Γκαρσία 46'), Βαλβέρδε, Πιτάρχ (Άνχελ 76'), Τσουαμενί, Γκιουλέρ (Καμαβινγκά 70'), Μπραχίμ Ντίαζ (Μασταντουόνο 76'), Βινίσιους,

Μάντσεστερ Σίτι (Πεπ Γκουαρδιόλα): Ντοναρούμα, Κουσάνοφ, Ντίας, Γκούει, Οράιλι, Ρόντρι, Μπερνάρντο Σίλβα (Αϊτ Νουρί 70'), Σαβίνιο (Ρέιντερς 46'), Σεμένιο (Τσερκί 70'), Ντοκού, Χάαλαντ (Μαρμούς 82').