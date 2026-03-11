Breaking news icon BREAKING
NEWS

Κίνηση: Μποτιλιάρισμα στους δρόμους της Αθήνας - Τροχαίο στην Αθηνών-Κορίνθου

Σπορ Ποδόσφαιρο UEFA Champions League Ρεάλ Μαδρίτης Μάντσεστερ Σίτι Λεβερκούζεν Άρσεναλ Σπόρτινγκ Λισαβόνας Τσέλσι Παρί Σεν Ζερμέν

Οι ώρες και τα κανάλια όλης της δράσης των playoffs του Champions League

Που θα δείτε τις αναμετρήσεις της Τετάρτης για τα playoffs του Champions League.

Eurokinissi
Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Την Τετάρτη (11/3) η αγωνιστική δράση για τα playoff του Champions League συνεχίζεται, με τέσσερις σπουδαίες αναμετρήσεις.

Συγκεκριμένα η αυλαία θα ανοίξει στην Bay Arena, με την Μπάγερ Λεβερκούζεν να ετοιμάζεται να φιλοξενήσει την Άρσεναλ. Την αναμέτρηση θα μπορέσετε να την παρακολουθήσετε στο Cosmote Sport 2 στις 19:45.

Η μαχητική Μπόντο Γκλίμτ που έχει ήδη γράψει ιστορία φέτος, αντιμετωπίζει στην έδρα της την Σπόρτινγκ Λισαβόνας των Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη. Το ματς θα μεταδοθεί στις 22:00 από το Cosmote Sport 5.

Ένα από τα μεγάλα ματς των playoff είναι φυσικά το Τσέλσι - Παρί Σεν Ζερμέν. Οι μπλέ του Λονδίνου ετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν ξανά τους Παριζιάνους, μετά τον τελικό του Παγκοσμίου Συλλόγων, σε ένα πολύ διαφορετικό ματς. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 3 επίσης στις 22:00.

Τέλος, η συνήθεια που έγινε λατρεία. Δεν θα μπορούσε να λείψει και από το φετινό Champions League μια αναμέτρηση ανάμεσα σε Ρεάλ Μαδρίτης και Μάντσεστερ Σίτι. Η σπουδαία μάχη θα μεταδοθεί στις 22:00 από το Cosmote Sport 2.

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Ποδόσφαιρο UEFA Champions League Ρεάλ Μαδρίτης Μάντσεστερ Σίτι Λεβερκούζεν Άρσεναλ Σπόρτινγκ Λισαβόνας Τσέλσι Παρί Σεν Ζερμέν

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader