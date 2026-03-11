Οι ώρες και τα κανάλια όλης της δράσης των playoffs του Champions League

Την Τετάρτη (11/3) η αγωνιστική δράση για τα playoff του Champions League συνεχίζεται, με τέσσερις σπουδαίες αναμετρήσεις.

Συγκεκριμένα η αυλαία θα ανοίξει στην Bay Arena, με την Μπάγερ Λεβερκούζεν να ετοιμάζεται να φιλοξενήσει την Άρσεναλ. Την αναμέτρηση θα μπορέσετε να την παρακολουθήσετε στο Cosmote Sport 2 στις 19:45.

Η μαχητική Μπόντο Γκλίμτ που έχει ήδη γράψει ιστορία φέτος, αντιμετωπίζει στην έδρα της την Σπόρτινγκ Λισαβόνας των Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη. Το ματς θα μεταδοθεί στις 22:00 από το Cosmote Sport 5.

Ένα από τα μεγάλα ματς των playoff είναι φυσικά το Τσέλσι - Παρί Σεν Ζερμέν. Οι μπλέ του Λονδίνου ετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν ξανά τους Παριζιάνους, μετά τον τελικό του Παγκοσμίου Συλλόγων, σε ένα πολύ διαφορετικό ματς. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 3 επίσης στις 22:00.

Τέλος, η συνήθεια που έγινε λατρεία. Δεν θα μπορούσε να λείψει και από το φετινό Champions League μια αναμέτρηση ανάμεσα σε Ρεάλ Μαδρίτης και Μάντσεστερ Σίτι. Η σπουδαία μάχη θα μεταδοθεί στις 22:00 από το Cosmote Sport 2.