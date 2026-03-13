Ζε Ρομπέρτο: «Ήμουν εθισμένος στα video games όσο έπαιζα στη Ρεάλ - Επηρέαζαν την απόδοση μου» (vid)

Ο Ζε Ρομπέρτο γύρισε το χρόνο πίσω και μίλησε για τα χρόνια που αγωνίστηκε στην Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ παραδέχθηκε ότι δεν αξιοποίησε την ευκαιρία που του δόθηκε. Σε συνέντευξη που παραχώρησε αποκάλυψε ότι ο εθισμός στα video games δεν το επέτρεψαν να είναι αφοσιωμένος στο ποδόσφαιρο επηρεάζοντας έτσι την απόδοση του.



«Ο εθισμός μου στα video games επηρέασε την απόδοσή μου. Έφτανα στην προπόνηση με μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια μου.», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι περνούσε πολλές νύχτες ξάγρυπνος, κάτι που είχε συνέπειες τόσο στη φυσική του κατάσταση όσο και στη συνολική του απόδοση.

Zé Roberto revela noites mal dormidas tentando zerar Crash Bandicoot e diz que excesso de sexo e vício em videogame atrapalharam sua passagem no Real Madrid.



Επιπλέον παραδέχτηκε ότι τα παραπανίσια κιλά εκείνη την περίοδο οφείλονταν στην κακή διατροφή που έκανε.

«Έτρωγα πολλά μπισκότα. Τελείωνα ένα κουτί και άνοιγα άλλο. Μετά έρχονταν τα σνακ, τα αναψυκτικά…Όταν το συνειδητοποίησα, είχα πάρει κιλά», είπε.

Ο 51 χρόνος πρώην ποδοσφαιριστής αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε όταν μεταγράφηκε στην «Βασίλισσα», παραδεχόμενος ότι δεν ήταν έτοιμος ούτε σωματικά ούτε ψυχολογικά.

Μάλιστα, μίλησε για το πόσο διαφορετική καθημερινότητα είχε στη Μαδρίτη ,αφού συνάντησε κομψούς συμπαίκτες με πολυτελή αυτοκίνητα , σε αντίθεση με εκείνον που είχε πιο απλό στυλ .

Χαρακτηριστική είναι και μια χιουμοριστική σκηνή με τον Ρομπέρτο Κάρλος, ο οποίος τον «πείραζε» λέγοντας πως, με τον τρόπο που ήταν ντυμένος, κάποιος θα μπορούσε να νομίζει ότι είχε έρθει για να… βάψει τα αποδυτήρια.

Κλείνοντας αναφέρθηκε στην πιο δύσκολη στιγμή της καριέρας του,όταν δεν κλήθηκε στην αποστολή της Βραζιλίας το 2002 για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

«Απογοητεύτηκα πολύ. Δεν παρακολούθησα καν το Μουντιάλ». Όμως, τονίζει ότι τα λάθη εκείνης της περιόδου τον βοήθησαν να αλλάξει στην καθημερινότητά του. Μάλσιτα, δηλώνει: «Σήμερα είμαι πιο πειθαρχημένος ακόμη και από τον Κριστιάνο Ρονάλντο».