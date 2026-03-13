Ματίας Αλμέιδα: Ξεσπάει ο πρώην προπονητής της ΑΕΚ για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή (vid)

Ο Ματίας Αλμέιδα βρέθηκε στην συνέντευξη Τύπου της Σεβίλλης για την αναμέτρηση κόντρα στην Μπαρτσελόνα και εξέφρασε την άποψή του για τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή.

Ο πρώην προπονητής της ΑΕΚ δεν στάθηκε μόνο στο αγωνιστικό πλάνο που έχει για τον αγώνα κόντρα στους «Μπλαουγκράνα», αλλά μίλησε για τα ποσά που δαπανώνται για τους στρατιωτικούς εξοπλισμούς, υποστηρίζοντας ότι τα ίδια χρήματα θα μπορούσαν να δωθούν σε τροφές ή στην εκπαίδευση.

«Αν κάθε πύραυλος κοστίζει 50 εκατομμύρια ευρώ και μετά λέμε “στην Αφρική υπάρχει πείνα”, γιατί αντί να εκτοξεύσουμε αυτούς τους πυραύλους να δώσουμε τα χρήματα σε τροφές και υποδομές;»

Στη συνέχεια τόνισε ότι το ποδόσφαιρο είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας, συμπληρώνοντας ότι στον κόσμο γίνονται πόλεμοι και ο ίδιος ασχολείται με έναν αγώνα.

«Αυτό σημαίνει ότι δεν μας ενδιαφέρει τίποτα; Αυτό είναι το λυπηρό κομμάτι του ποδοσφαίρου»

🇦🇷"Hay guerras, y hablamos de jugar un partido. Eso quiere decir que no nos importa nada. Disparan misiles que cuestan 50 millones de euros: ¿por qué no gastarlos en comida y educación?. Vivimos en un mundo para uno mismo"



Κλείνοντας ο «Πελάδο» τόνισε ότι η πραγματικότητα εκτός γηπέδων έρχεται σε αντίθεση με όσα συ,βαίνουν μέσα στο ποδόσφαιρο.