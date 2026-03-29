Ματίας Αλμέιδα: Κοντά στην επιστροφή στο Μεξικό και την επανένωση με Μαρσιάλ

Ο Ματίας Αλμέιδα βρίσκεται πολύ κοντά στον επόμενο σταθμό της προπονητικής του καριέρας, λίγες ημέρες μετά την αποχώρησή του από τη Σεβίλλη. Ο Αργεντινός τεχνικός, ο οποίος απολύθηκε στις 23 Μαρτίου, είναι πλέον ελεύθερος και ήδη προσελκύει έντονο ενδιαφέρον.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από το Μεξικό, ο Αλμέιδα αποτελεί το πρώτο φαβορί για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Μοντερέι. Μάλιστα, φαίνεται πως έχει αποκτήσει προβάδισμα έναντι του πρώην προπονητής της Πόρτο, Μάρτιν Ανσέλμι, ο οποίος αντιμετωπίζει εκκρεμότητες με το συμβόλαιό του με την Μποταφόγκο, γεγονός που τον κρατά προσωρινά εκτός «κούρσας».





Εφόσον ολοκληρωθεί η συμφωνία, ο Αλμέιδα θα επιστρέψει στο μεξικανικό ποδόσφαιρο για πρώτη φορά μετά το 2018, όταν είχε αφήσει το στίγμα του με τη δουλειά του στη χώρα και την Τσίβας Γουαδαλαχάρα. Παράλληλα, μια τέτοια εξέλιξη ενδέχεται να φέρει και μια ενδιαφέρουσα επανένωση, καθώς στη Μοντερέι αγωνίζεται ο Άντονι Μαρσιάλ, τον οποίο ο Αργεντινός είχε υπό τις οδηγίες του κατά τη θητεία του στην ΑΕΚ.