Ο Ματίας Αλμέιδα βρήκε την επόμενη του ομάδα

Ο Ματίας Αλμέιδα επιστρέφει στο μεξικανικό ποδόσφαιρο, καθώς συμφώνησε με τη Μοντερέι για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας τα επόμενα δύο χρόνια.

Σύμφωνα με τα ΜΜΕ του Μεξικού, οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές ήταν απαιτητικές και κράτησαν αρκετό διάστημα, ωστόσο τελικά επήλθε οριστική συμφωνία. Ο πρώην τεχνικός της ΑΕΚ αναμένεται άμεσα στο Μοντερέι, προκειμένου να ξεκινήσει τον σχεδιασμό για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

🚨Matías Almeyda es el nuevo DT de #Rayados. pic.twitter.com/ozVU4aX0FA — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) May 18, 2026

Ο Αλμέιδα είχε αποχωρήσει από τη Σεβίλλη του Οδυσσέα Βλαχοδήμου τον Μάρτιο του 2026, μετά από σύντομη παρουσία 32 αγώνων στον πάγκο των Ανδαλουσιάνων.

Στην ΑΕΚ έγραψε τη δική του ξεχωριστή πορεία από το καλοκαίρι του 2022 έως και τον Ιούνιο του 2025, συμπληρώνοντας συνολικά 134 αναμετρήσεις και αφήνοντας έντονο το αποτύπωμά του στον σύλλογο με την κατάκτηση του ντάμπλ στην πρώτη του σεζόν.