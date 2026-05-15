«Ο Ματίας Αλμέιδα μεταξύ των επιλογών μεγάλης ομάδας στη Serie A»

Μια νέα αρχή ψάχνει ο Ματίας Αλμέιδα μετά το σύντομο πέρασμα του από την Σεβίλλη του Οδυσσέα Βλαχοδήμου. Ο πρώην τεχνικός της ΑΕΚ αποτελεί πρώτο στόχο πολλών συλλόγων στο Μεξικό, όμως ένα νέο δημοσίευμα πρόσθεσε το όνομα του Αργεντίνου στους υποψήφιους προπονητές της Λάτσιο.

Η Corriere Dello Sport αναφέρει χαρακτηριστικά πως ο Αλμέιδα θα μπορούσε να είναι ο διάδοχος του Σάρι, σε μια χρονιά γεμάτη προβλήματα για τους Ρωμαίους. Ο πολύπειρος Ιταλός τεχνικός, που είχε φτάσει κοντά στο να αποτελέσει τον προπονητή του Παναθηναϊκού το καλοκαίρι του 2024, απέτυχε να οδηγήσει την ομάδα στις θέσεις που δίνουν ευρωπαϊκό εισιτήριο και το δημοσίευμα αναφέρει πως ο ισχυρός άνδρας της Λάτσιο έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στον Σάρι.

❌ C’è sempre più aria di divorzio tra Maurizio #Sarri e Claudio Lotito, con lo strappo che porterà con molta probabilità all’addio a fine stagione



🆕 Secondo il CorSport, sono tre i nomi in casa #Lazio per sostituirlo: Palladino, Almeyda e Conceicao #Calcionews24 pic.twitter.com/ESaJgd89QZ — CalcioNews24.com (@CalcioNews24) May 15, 2026

Εκτός του Αλμέιδα, οι «λατσιάλι» έχουν στην λίστα τους τον Ραφαέλε Παλαντίνο, ενώ το ίδιο ρεπορτάζ υπογραμμίζει πως ο Σέρτζιο Κονσεϊσάο επίσης βρίσκεται ψηλά στις επιλογές. Ο πρώην προπονητής της Ένωσης δεν είναι άγνωστος στο ιταλικό ποδόσφαιρο και ειδικά για τους φίλους της Λάτσιο, αφού αποτέλεσε παίκτη της ομάδας από το 1997 μέχρι το 2000.