ΑΕΚ: Οι ποδοσφαιριστές προχώρησαν σε μια σπάνια κίνηση, έκαναν το τραπέζι στον Μάριο Ηλιόπουλο

Η ΑΕΚ είναι επίσημα η πρωταθλήτρια της Stoiximan Super League για τη σεζόν 2025/26 και περιμένει την μεγάλη φιέστα για να πανηγυρίσει την κατάκτηση του 14ου τίτλου της ιστορίας της.

Στο εορταστικό κλίμα που επικρατεί στις τάξεις της «Ένωσης» οι παίκτες προχώρησαν σε μια ασυνήθιστη κίνηση και έκαναν το τραπέζι στον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, Μάριο Ηλιόπουλο.

Η πρωτοβουλία και το οικογενειακό δείπνο

Η πρωτοβουλία των ποδοσφαιριστών μεταφέρθηκε μέσω του αρχηγού, Πέτρου Μάνταλου, μετά το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στην Θεσσαλονίκη και φυσικά ο Μάριος Ηλιόπουλος ανταποκρίθηκε θετικά στην πρόσκληση.

Το γεύμα πραγματοποιήθηκε σε εστιατόριο των Νοτίων Προαστίων, με την παρουσία επίσης των Μάρκο Νίκολιτς, Χαβιέ Ριμπάλτα και όλο το ποδοσφαιρικό τμήμα. Επίσης στο τραπέζι ήταν και ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΠΑΕ, Μηνάς Λυσάνδρου.

Το κλίμα ήταν εξαιρετικό και για ακόμα μια φορά φαίνεται το πόσο δίπλα στην ομάδα είναι ο ιδιοκτήτης από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε τα ηνία του συλλόγου.

Πλέον, άπαντες στο κιτρινόμαυρο στρατόπεδο μετράνε αντίστροφα για το Κυριακάτικό παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό (17/5, 19:30) στην ALLWYN ARENA για την φιέστα που θα γράψει ιστορία.