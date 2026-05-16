ΑΕΚ: Ο Μάριος Ηλιόπουλος τραγουδάει τον ύμνο της ομάδας παρέα με παιδιά

Η ΑΕΚ είναι επίσημα η πρωταθλήτρια ομάδα της Stoiximan Super League για τη σεζόν 2025/26 και όλοι ανυπομούν για την «στέψη» της Κυριακής (17/5).

Άπαντες στο κιτρινόμαυρο «στρατόπεδο» έχουν μπει σε εορταστικούς ρυθμούς, με πρώτο τον ιδιοκτήτη, Μάριο Ηλιόπουλο. Μετά την ανοιχτή προπόνηση, παρουσία πάνω από 20.000 οπαδών της «Ένωσης», ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ έγινε «ένα» με νεαρούς φίλους και τραγούδησαν μαζί τον ύμνο της ΑΕΚ.

Η μεγάλη γιορτή κορυφώνεται με την απονομή του τίτλου, μετά τη λήξη του Κυριακάτικου (17/5, 19:30) εντός έδρας αγώνα κόντρα στον Ολυμπιακό, για την τελευταία αγωνιστική των PlayOffs.