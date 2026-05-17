Τεντόγλου: Η εξαιρετική επίδοσή του στα 8.21 στα Βεργώτεια.

Παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, με βροχή και έντονη υγρασία να επηρεάζουν τη διεξαγωγή των αγώνων και να προκαλούν σημαντική καθυστέρηση στην έναρξη του προγράμματος, ο Μίλτος Τεντόγλου κατάφερε να αποζημιώσει το κοινό που γέμισε το στάδιο «Ανδρέας Βεργώτης» στην Κεφαλονιά, πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση στα Βεργώτεια.

Ο χρυσός Ολυμπιονίκης του μήκους ήταν το κεντρικό πρόσωπο της διοργάνωσης, ξεκινώντας δυναμικά τη θερινή σεζόν με άλμα στα 8.21 μέτρα.

Ο Τεντόγλου, ο οποίος διατήρησε το προπονητικό κολάν καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα λόγω των καιρικών συνθηκών, βρήκε ρυθμό από τη δεύτερη προσπάθειά του, όταν προσγειώθηκε στα 8.20 μ. (-0.2). Στη συνέχεια βελτίωσε ακόμη περισσότερο την επίδοσή του με άλμα στα 8.21 μ. (-0.5), ενώ ολοκλήρωσε τον αγώνα του με προσπάθεια στα 8.04 μ. (-0.5), αποχωρώντας μέσα σε θερμό χειροκρότημα.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο Τζέικομπ Χριστιανόπουλος με άλμα στα 7.52 μ., στην πρώτη του συμμετοχή μετά την απόκτηση της ελληνικής αθλητικής υπηκοότητας.

Οι υπόλοιπες επιδώσεις των Ελλήνων αθλητών στα αγώνισματά τους.

Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε και η Παναγιώτα Δόση στο άλμα εις ύψος. Μετά τα προβλήματα τραυματισμών που την ταλαιπώρησαν την περασμένη σεζόν αλλά και στον κλειστό στίβο φέτος, η Ελληνίδα αθλήτρια έδειξε να επιστρέφει σε πολύ καλή κατάσταση, ξεπερνώντας το 1.86 μ. και επιχειρώντας στη συνέχεια τρεις φορές στο 1.89 μ. Το συγκεκριμένο ύψος πέρασε η Μαρία Βούκοβιτς από το Μαυροβούνιο.

Σταθερά ανοδική πορεία συνεχίζει και η Σπυριδούλα Καρύδη, η οποία σημείωσε άλμα στα 6.37 μ. (0.7) στο μήκος. Η Κερκυραία πρωταθλήτρια, που ολοκληρώνει φέτος τις σπουδές της στην οδοντιατρική, επιβεβαίωσε ξανά τη σταθερότητά της στις μεγάλες επιδόσεις.

Ακολούθησε η Αναστασία Ντραγκομίροβα με 6.29 μ. (0.4), ενώ η 18χρονη Έβελυν Μητροπούλου προσγειώθηκε στα 6.16 μ. (0.6).

Θετικά δείγματα έδωσε και η Σοφία Ιωσηφίδου στα 100 μέτρα με εμπόδια, τερματίζοντας σε 13.39 (0.8), ενώ πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποίησε και η Ραφαέλα Σπανουδάκη στα 100 μ. με χρόνο 11.50 (0.4).

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε και η 17χρονη Αποστολία Αντωνάτου, η οποία τερμάτισε σε 11.66, μόλις ένα εκατοστό μακριά από το πανελλήνιο ρεκόρ Κ18 που είχε πετύχει στις αρχές Μαΐου.

Η Σπανουδάκη αγωνίστηκε και στα 200 μέτρα, όπου σημείωσε χρόνο 23.66 (-0.5).

Στα 100 μέτρα των ανδρών, ο Βασίλης Μυριανθόπουλος ήταν ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής με επίδοση 10.55 (0.5), παρά το γεγονός ότι ταλαιπωρήθηκε από γαστρεντερίτιδα τις προηγούμενες ημέρες.

Στη σφαιροβολία, ο Οδυσσέας Μουζενίδης επικράτησε του Ιάσονα Μαχαίρα με βολή στα 18.60 μ., έναντι 18.44 μ., ενώ στο άλμα εις ύψος ο Χάρης Αλιβιζάτος ξεπέρασε τα 2.06 μ.