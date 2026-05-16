Τσέλσι: Νέος προπονητής ο Τσάμπι Αλόνσο

Ο Τσάμπι Αλόνσο ήρθε σε συμφωνία με τους «Λονδρέζους» για να αναλάβει τα ηνία της ομάδας, σύμφωνα με το Athletic.

ΑΠΕ
Η Τσέλσι φαίνεται πως βρήκε τον αντικαταστάτη του Ροσενιόρ, στο πρόσωπο του Τσάμπι Αλόνσο.

Ο 44χρονος τεχνικός μετά τη Ρεάλ Μαδρίτης θα καθίσει στον πάγκο της αγγλικής ομάδας για τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Ο Ισπανός κέρδισε την άτυπη «μάχη» μεταξύ των Μάρκο Σίλβα της Φούλαμ, Άντονι Ιραόλα της Μπόρνμουθ και τον Όλιβερ Γκλάσνερ της Κρίσταλ Πάλας.

Η άμεση κινητοποίηση των Άγγλων

Οι ιθύνοντες της ομάδας έθεσαν ως προτεραιότητα τον Αλόνσο ώστε να αναλάβει το «τιμόνι» της με στόχο την επιστροφή στην κορυφή.

Η επίσημη ανακοίνωση της Τσέλσι θα γίνει μέχρι τη Δευτέρα, την ώρα που οι «Μπλέ» το Σάββατο (16/5) ηττήθηκαν από την  Μάντσεστερ Σίτι (1-0) και υπάρχει κίνδυνος να χάσει το ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Οι φήμες για την Λίβερπουλ

Στο Νησί πάντως γράφουν πως η Λίβερπουλ δεν προσέγγισε ποτέ τον Ισπανό τεχνικό για να επιστρέψει στο «Anfield».

Η προπονητική του πορεία

Ο Τσάμπι Αλόνσο ασχολήθηκε με την προπονητική αμέσως μετά την απόσυρσή του από την ενεργό δράση το 2018. Η αρχή έγινε με την νεανική ομάδα της «Βασίλισσας» και στη συνέχεια τη δεύτερη ομάδα της Ρεάλ Σοσιεδάδ.

Η συνέχεια τον βρήκε στον πάγκο της Μπάγερν Λεβερκούζεν, με την οποία για πρώτη φορά κατέκτησε το 2023/24 τη Bundesliga και το Κύπελλο Γερμανίας. Μάλιστα, έφτασε μέχρι τον τελικό του Europa League

Τελευταία του δουλειά ήταν η Ρεάλ Μαδρίτης τη σεζόν 2025/26 σε μια σύντομη θητεία, καθώς τα εσωτερικά προβλήματα στα αποδυτήρια των «μερένχες» οδήγησαν στο διαζύγιο του περασμένου Γενάρη. Τελικός απολογισμός 14 νίκες σε 19 ματς της La Liga και 4 σε 6 αγώνες της League Phase του Champions League.

