Αναμονή τέλος για την Άρσεναλ- Πρωταθλήτρια Αγγλίας μετά από 22 χρόνια

Η Μάντσεστερ Σίτι δε κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της αξιόμαχης Μπόρνμουθ και με τελικό σκορ 1-1 παρέδωσε τα «σκήπτρα» στην Άρσεναλ. Ο Κρουπί άνοιξε το σκορ για τους γηπεδούχους στο 39ο λεπτό και κόντρα στη ροή του αγώνα. Πάλι καλά να λένε οι «πολίτες» που πήραν και τον βαθμό αφού έφτασαν στο 94ο λεπτό για να βρουν την ισοφάριση με τον Χάαλαντ. Έτσι η ομάδα του «φυγά» Πεπ Γκουαρντιόλα έμεινε στο -5 μία αγωνιστική πριν το τέλος.

Επομένως η ομάδα του Λονδίνου μετά από 22 χρόνια και εκείνο το τρομερό πρωτάθλημα του 2004, επιστρέφει στη κορυφή της Premier League. Είναι ώρα για πανηγυρισμούς επομένως για τους «κανονιέρηδες», που έχουν και μπροστά τους τον τελικό του Champions League απέναντι στη Παρί Σεν Ζερμέν.