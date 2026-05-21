Άρσεναλ: «Χρυσώνει» με νέο συμβόλαιο τον Αρτέτα μετά την κατάκτηση της Premier League
Ο Μικέλ Αρτέτα μετά από 22 χρόνια έφερε το πρωτάθλημα στην Άρσεναλ και η διοίκηση του πρσφέρει ένα από τα πιο ακριβά συμβόλαια.
Η Άρσεναλ μετά από 22 χρόνια επιστρέφει στην κορυφή της Premier League, αφού εξασφάλισε μαθηματικά τον τίτλο μετά την «γκέλα» της Μάντσεστερ Σίτι.
Ο Ισπανός τεχνικός μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος ετοιμάζεται να υπογράψει νέο συμβόλαιο με τους «Κανονιέρηδες», που θα τον τοποθετεί ανάμεσα στους πιο ακριβοπληρωμένους προπονητές, όπως γράφει η «Guardian».
Το τρέχον συμβόλαιο λήγει το καλοκαίρι του 2027 με ετήσιες απολαβές περίπου 11,5 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο, με μπόνους πέντε εκατομμυρίων για την πρόκριση στο Champions League.
Το «χρυσό» συμβόλαιο
Οι συζητήσεις για επέκταση βρίσκονται στο τελικό στάδιο και όπως όλα δείχνουν θα υπάρχει σημαντική αύξηση. Μάλιστα, εκτιμάται ότι θα είναι κοντά στα ποσά που λαμβάνει ο Ντιέγκο Σιμεόνε στην Ατλέτικο Μαδρίτης, ο οποίος θεωρείται ο πιο ακριβοπληρωμένος προπονητής στον κόσμο με σχεδόν 29 εκατομμυρίων ευρώ τον χρόνο.
Η αποχώρηση του Πεπ Γκουαρδιόλα από τους «Πολίτες» στο τέλος της σεζόν, ο οποίος αμοίβεται με περίπου 23 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο, φέρνει τον Αρτέτα στην κορυφή της λίστας με τους πιο ακριβοπληρωμένους προπονητές στο «Νησί».
Οι τελικές συζητήσεις θα γίνουν μετά τον τελικό του Champions League, το επόμενο Σαββατοκύριακο (01/06).