Άρσεναλ: Συγχαρητήρια πρόποση από τον Αρσέν Βενγκέρ για την κατάκτηση της Premier League

Η Άρσεναλ κατέκτησε χθες το βράδυ μαθηματικά τον τίτλο της Premier League μετά την ισοπαλία-«δώρο» μεταξύ Μάντσεστερ Σίτυ και Μπόρνμουθ.



Οι νέοι πρωταθλητές Αγγλίας μοιράστηκαν στα social media με στιγμιότυπα από την πρωταθληματική σεζόν τους στο οποίο εμφανίζεται μεταξύ άλλων ο θρύλος της ομάδας Ίαν Ράιτ και στο τέλος ακούγεται η φωνή του προπονητή Μικέλ Αρτέτα. Την παράσταση όμως κλέβει η παρουσία του Αρσέν Βενγκέρ. Ο Αλσατός θρυλικός προπονητής των «κανονιέρηδων» στο βίντεο βάζει ένα ποτήρι κρασί και στέλνει το δικό του μήνυμα στην ομάδα.



Τα λόγια του: «Τα καταφέρατε. Οι πρωταθλητές προχωρούν, εκεί που οι άλλοι σταματούν. Αυτή είναι η στιγμή σας. Τώρα προχωρήστε και απολαύστε κάθε στιγμή».







Ο Αρσέν Βενγκέρ αποτελεί τον τελευταίο προπονητή που πήρε πρωτάθλημα με την ομάδα του Βόρειου Λονδίνου το 2004, ενώ αποτελεί και τον μοναδικό που την είχε οδηγήσει τελικό Champions League το 2006, επιτυχίες που μπόρεσε μόλις φέτος να επαναλάβει ξανά η ομάδα υπό την καθοδήγηση του Μικέλ Αρτέτα.

