Ανατροπή στη διαδικασία ανόδου της Premier League, τι θα γίνει με τη Σαουθάμπτον

Η Σαουθάμπτον, που είχε κατηγορηθεί για κατασκοπεία από τη Μίντλεσμπρο πριν των αγώνα μεταξύ τους για τον ημιτελικό των play off ανόδου στην Premier League, κρίθηκε από την EFL ως ένοχη. Στο μεταξύ, είχε επικρατήσει στον μεταξύ τους αγώνα στην παράταση και είχε πάρει το εισιτήριο για τον τελικό του Γουέμπλει με τη Χαλ Σίτυ. Η EFL όμως, αφού εξέτασε τα στοιχεία, πήρε απόφαση για την τιμωρία των «Αγίων».

Η απόφαση:

Η ανεξάρτητη πειθαρχική επιτροπή της EFL αποφάσισε να αποβάλει τη Σαουθάμπτον από τον τελικό των play off και τη θέση της να λάβει η Μίντλεσμπρο για να διεκδικήσει την άνοδο κόντρα στη Χαλ Σίτυ. Επιπλέον, θα ξεκινήσουν την επόμενη χρονιά στην Championship με -4 βαθμούς. Οι «Άγιοι» έχουν δικαίωμα να ασκήσουν έφεση μέχρι τις 20 Μαΐου.



An Independent Disciplinary Commission has today expelled Southampton from the Sky Bet Championship Play-Offs after the Club admitted to multiple breaches of EFL Regulations related to the unauthorised filming of other Clubs’ training.



