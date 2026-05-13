Νέο «Spygate» στην Championship: Χαμός στη διαδικασία ανόδου στην Premier League

Χθες το βράδυ η Σαουθάμπτον νίκησε τη Μίντλεσμπρο στο Σεντ Μέρις με 2-1 στην παράταση, στον επαναληπτικό ημιτελικό των Play off ανόδου της Championship. Τα συμβάντα του αγώνα, που οδηγεί σε τελικό με τη Χαλ Σίτυ στο Ουέμπλει για άνοδο στην Premier League, έχουν περάσει σε δεύτερη μοίρα, καθώς η Μίντλεσμπρο έχει προχωρήσει σε καταγγελία για κατασκοπεία.



Στο προπονητικό κέντρο της «Μπόρο» πριν τον πρώτο αγώνα, οι άνθρωποι της ομάδας αντιλήφθηκαν την παρουσία ύποπτου ατόμου, που με το κινητό του κατέγραφε την προπόνηση της ομάδας. Όταν ο «κατάσκοπος» ήρθε αντιμέτωπος με άνθρωπο της Μίντλεσμπρο, αναγκάστηκε να διαγράψει το υλικό, ενώ αρνήθηκε να αποκαλύψει την ταυτότητά του. Ο δράστης φέρεται να πήγε σε κοντινό ξενοδοχείο για να αλλάξει ρουχισμό και έπειτα αποχώρησε. Σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής «Daily Mail» ο δράστης έχει ταυτοποιηθεί ως εργαζόμενος της Σαουθάμπτον και μένει πλέον να αποδειχτεί.



Η EFL διερευνά το περιστατικό και έχει ζητήσει εξηγήσεις από τη Σαουθάμπτον. Από την πλευρά τους οι «Άγιοι» δεν έχουν αρνηθεί την κατηγορία, ενώ με ανακοίνωσή τους ζήτησαν περισσότερο χρόνο από την EFL, ώστε να διαλευκανθεί η υπόθεση από εσωτερική έρευνα. Ο προπονητής της ομάδας Τόντα Έκερτ αναγκάστηκε να αποχωρήσει πρόωρα από τη συνέντευξη τύπου μετά τον πρώτο αγώνα, καθώς «βομβαρδίστηκε» από ερωτήσεις για το συμβάν.



Το μεγάλο ερώτημα που προκύπτει είναι το κατά πόσο μπορεί να επηρεαστεί από την ενδεχόμενη τιμωρία της η Σαουθάμπτον, στην προσπάθειά της να ανέβει στη μεγάλη κατηγορία. Αν αποφασιστεί αποκλεισμός της από τη διαδικασία, η Μίντλεσμπρο εύλογα θα αιτηθεί να πάρει τη θέση της Σαουθάμπτον στον τελικό. Είναι πολύ πιθανό λοιπόν ο χθεσινός αγώνας και η υπερπροσπάθεια που κατέβαλαν οι παίκτες των «Αγίων» για να κερδίσουν την πρόκριση στο 116΄ , να έγινε μάταια και η πρόκριση να κριθεί τελικά στα δικαστήρια.

Southampton have asked for more time to conduct an internal review after they were charged with spying on Championship play-off rivals Middlesbrough.



Αναμένεται το πόρισμα της εσωτερικής έρευνας της Σαουθάμπτον, όπως επίσης και η τιμωρία από την EFL. Σε αντίστοιχη περίπτωση «spygate» το 2019, όπου η Λιντς Γιουνάιτεντ του Μαρσέλο Μπιέλσα είχε αποδειχτεί πως κατασκόπευε τις προπονήσεις τις Ντέρμπι Κάουντι, τα «παγώνια» είχαν τιμωρηθεί με χρηματικό πρόστιμο 200.000 λιρών. Λόγω εκείνου του συμβάντος όμως, η EFL θέσπισε τον «κανονισμό 127» όπου αναφέρεται συγκεκριμένα στο παράπτωμα της κατασκοπείας, οπότε η τιμωρία αναμένεται πιο βαριά.



Ο κανονισμός αναφέρει:

«Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων του Κανονισμού 3.4 (σύμφωνα με τον οποίο κάθε Σύλλογος οφείλει να συμπεριφέρεται προς κάθε άλλο Σύλλογο με τη μέγιστη δυνατή καλή πίστη), κανένας Σύλλογος δεν επιτρέπεται, άμεσα ή έμμεσα, να παρακολουθεί (ή να επιχειρεί να παρακολουθήσει) την προπόνηση άλλου Συλλόγου κατά το χρονικό διάστημα 72 ωρών πριν από οποιονδήποτε αγώνα μεταξύ των εν λόγω Συλλόγων».

