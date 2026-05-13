Ιστορική κίνηση από το Αμβούργο: Πρώτη γυναίκα αθλητική διευθύντρια στη Bundesliga η Κάθλιν Κρούγκερ

Η Κάθλιν Κρούγκερ ανέλαβε τη θέση της αθλητικής διευθύντριας στο Αμβούργο και έγραψε ιστορία.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Το Αμβούργο ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με την 40χρονη Κάθλιν Κρούγκερ, η οποία θα έχει πλέον σημαντικό ρόλο στον αγωνιστικό σχεδιασμό της ομάδας και στις αποφάσεις γύρω από το ποδοσφαιρικό τμήμα. Έγινε η πρώτη γυναίκα στην ιστορία της Bundesliga που παίρνει αυτόν τον ρόλο.

Η Κρούγκερ πέρασε τα τελευταία 17 χρόνια στην Μπάγερν Μονάχου, δουλεύοντας σε διάφορες θέσεις μέσα στον σύλλογο. Τα τελευταία χρόνια ήταν κοντά στην πρώτη ομάδα και είχε ενεργό ρόλο στην καθημερινή λειτουργία της.



Πριν ασχοληθεί με διοικητικές θέσεις, είχε υπάρξει και ποδοσφαιρίστρια της γυναικείας ομάδας της Μπάγερν.

Για το Αμβούργο, η επιλογή της θεωρείται σημαντική, καθώς ο σύλλογος θέλει να οργανωθεί καλύτερα και να παρουσιαστεί πιο σταθερός τα επόμενα χρόνια στη Bundesliga.

Η ίδια δήλωσε χαρούμενη για τη νέα πρόκληση και τόνισε πως ανυπομονεί να ξεκινήσει δουλειά σε έναν ιστορικό σύλλογο όπως το Αμβούργο.

