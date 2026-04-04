Στρατιωτική άδεια για μεταγραφές: Νέα γερμανική ρύθμιση επηρεάζει παίκτες που φεύγουν στο εξωτερικό
Νέα ρύθμιση στη Γερμανία φέρνει άδεια στρατού για άνδρες 17-45 ετών που μένουν στο εξωτερικό πάνω από τρεις μήνες υποχρεωτικά.
Μια είδηση που μπορεί να επηρεάσει ακόμη και τον ποδοσφαιρικό χάρτη έρχεται από την Γερμανία. Σύμφωνα με νέα ρύθμιση, άνδρες ηλικίας 17 έως 45 ετών θα χρειάζονται άδεια από τις στρατιωτικές αρχές αν σκοπεύουν να παραμείνουν εκτός χώρας για περισσότερο από τρεις μήνες.
Η διαδικασία αφορά μετακινήσεις για εργασία, σπουδές ή αθλητικές υποχρεώσεις και συνδέεται με την ανάγκη καταγραφής όσων θεωρούνται διαθέσιμοι για στρατιωτική υπηρεσία. Την έγκριση θα δίνει επίσημα η Μπούντεσβερ (ένοπλες δυνάμεις της Γερμανίας), χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι απαγορεύεται η έξοδος από τη χώρα.
Το μέτρο αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για τον χώρο του ποδοσφαίρου. Νεαροί Γερμανοί παίκτες που υπογράφουν σε ομάδες του εξωτερικού, πηγαίνουν για μακροχρόνιους δανεισμούς ή συμμετέχουν σε προετοιμασίες εκτός συνόρων, ενδέχεται να χρειάζονται τη συγκεκριμένη άδεια εφόσον η παραμονή τους ξεπερνά το τρίμηνο.
Παρότι η στρατιωτική θητεία παραμένει εθελοντική, η νέα διαδικασία προσθέτει ένα ακόμη γραφειοκρατικό βήμα για συλλόγους και ποδοσφαιριστές. Σε μια εποχή που οι μεταγραφές ολοκληρώνονται γρήγορα και οι ομάδες ταξιδεύουν συχνά, η συγκεκριμένη εξέλιξη μπορεί να δημιουργήσει μικρές καθυστερήσεις ή επιπλέον διαδικασίες.
Το αν θα υπάρξει πρακτικός αντίκτυπος στις μετακινήσεις παικτών μένει να φανεί, όμως το θέμα ήδη συζητείται έντονα, καθώς αγγίζει ένα μεγάλο κομμάτι αθλητών που αγωνίζονται εκτός Γερμανίας.