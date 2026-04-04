Στρατιωτική άδεια για μεταγραφές: Νέα γερμανική ρύθμιση επηρεάζει παίκτες που φεύγουν στο εξωτερικό

Μια είδηση που μπορεί να επηρεάσει ακόμη και τον ποδοσφαιρικό χάρτη έρχεται από την Γερμανία. Σύμφωνα με νέα ρύθμιση, άνδρες ηλικίας 17 έως 45 ετών θα χρειάζονται άδεια από τις στρατιωτικές αρχές αν σκοπεύουν να παραμείνουν εκτός χώρας για περισσότερο από τρεις μήνες.



Η διαδικασία αφορά μετακινήσεις για εργασία, σπουδές ή αθλητικές υποχρεώσεις και συνδέεται με την ανάγκη καταγραφής όσων θεωρούνται διαθέσιμοι για στρατιωτική υπηρεσία. Την έγκριση θα δίνει επίσημα η Μπούντεσβερ (ένοπλες δυνάμεις της Γερμανίας), χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι απαγορεύεται η έξοδος από τη χώρα.

🚨JUST IN: German players who leave Germany for more than 3 months during the season will need military permission.



This new rule applies to all German men between 17-45 pic.twitter.com/Osbcu69AbB — Polymarket Sports (@PolymarketSport) April 4, 2026





Το μέτρο αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για τον χώρο του ποδοσφαίρου. Νεαροί Γερμανοί παίκτες που υπογράφουν σε ομάδες του εξωτερικού, πηγαίνουν για μακροχρόνιους δανεισμούς ή συμμετέχουν σε προετοιμασίες εκτός συνόρων, ενδέχεται να χρειάζονται τη συγκεκριμένη άδεια εφόσον η παραμονή τους ξεπερνά το τρίμηνο.



Παρότι η στρατιωτική θητεία παραμένει εθελοντική, η νέα διαδικασία προσθέτει ένα ακόμη γραφειοκρατικό βήμα για συλλόγους και ποδοσφαιριστές. Σε μια εποχή που οι μεταγραφές ολοκληρώνονται γρήγορα και οι ομάδες ταξιδεύουν συχνά, η συγκεκριμένη εξέλιξη μπορεί να δημιουργήσει μικρές καθυστερήσεις ή επιπλέον διαδικασίες.



Το αν θα υπάρξει πρακτικός αντίκτυπος στις μετακινήσεις παικτών μένει να φανεί, όμως το θέμα ήδη συζητείται έντονα, καθώς αγγίζει ένα μεγάλο κομμάτι αθλητών που αγωνίζονται εκτός Γερμανίας.