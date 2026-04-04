Διαφήμιση Lego: Ποια είναι τα μυθικά ποσά που πήραν οι Μέσι, Ρονάλντο, Βινίσιους και Εμπαπέ

Η διαφήμιση της Lego κάνει εδώ και λίγες μέρες τον γύρο του διαδικτύου, φέρνοντας ακόμα πιο κοντά στο φίλαθλο κοινό το Μουντιάλ του 2026.

Η γνωστή εταιρεία έφτιαξε ένα βίντεο με τους Μέσι, Ρονάλντο, Βινίσιους και Εμπαπέ, όπου ο καθένας είχε φτιάξει απο Lego το δικό του τρόπαιο.

Messi, Ronaldo, Mbappe and Vinicius in a LEGO Advert including the World Cup



“Everyone wants a piece” 😭pic.twitter.com/GzMxAuYBNk — MessiMania (@M10Update) April 2, 2026

Τα χρήματα που έλαβαν για την συγκεκριμένη διαφήμιση

Η Lego θέλοντας να κάνει όσο πιο εμπορική την συγκεκριμένη διαφήμιση, δεν σκέφτηκε το μπάτζετ ξοδεύοντας πάνω απο 7 εκατομμύρια ευρώ για μια διαφήμιση 60 δευτερολέπτων με τέσσερις παίχτες που μάλιστα ούτε καν εμφανίστηκαν στα γυρίσματα. Το συγκεκριμένο σποτ έγινε το πιο ακριβό των τελευταίων χρόνων. Όσο αφορά την μοιρασιά των χρημάτων, τα περισσότερα χρήματα κατέληξαν στον Κριστιάνο Ρονάλντο, ενώ αυτός που πήρε τα λιγότερα ήταν ο Βινίσιους.

Αναλυτικά:

Κριστιάνο Ρονάλντο: ~3,26 εκατ. €

Λιονέλ Μέσι: ~2,46 εκατ. €

Κιλιάν Μπαπέ: ~810.000 €

Βινίσιους Τζούνιορ: ~309.000 €