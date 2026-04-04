Όσκαρ: «Κρέμασε» τα παπούτσια του ο Βραζιλιάνος άσος λόγω καρδιακού προβλήματος - Η καριέρα του

Ο Όσκαρ ανακοίνωσε στις 4 Απριλίου την αποχώρησή του από την ενεργό δράση, με την απόφαση να συνδέεται άμεσα με το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε τους τελευταίους μήνες. Ο πρώην μέσος της Τσέλσι κατέρρευσε σε προπόνηση της Σάο Πάολο τον Νοέμβριο του 2025, κατά τη διάρκεια εργομετρικών. Ο Βραζιλιάνος έχασε τις αισθήσεις του για μερικά λεπτά, με το ιατρικό επιτελείο να παρεμβαίνει άμεσα και να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο για εξετάσεις.



Οι πρώτοι έλεγχοι έδειξαν συγκοπτικό επεισόδιο που σχετίζεται με τη λειτουργία της καρδιάς, γεγονός που προκάλεσε έντονη ανησυχία. Ακολούθησε περίοδος νοσηλείας και εκτεταμένων εξετάσεων, ενώ ο παίκτης τέθηκε εκτός προπονήσεων για μεγάλο χρονικό διάστημα.

🚨🚨| BREAKING: Former Chelsea midfielder Oscar dos Santos Emboaba Júnior has retired from professional football, just months after being diagnosed with a fainting condition.



— Goals Side (@goalsside) April 4, 2026

Οι γιατροί συνέστησαν προσοχή και περιορισμό της έντονης αθλητικής δραστηριότητας, καθώς υπήρχε κίνδυνος επανάληψης του επεισοδίου σε συνθήκες υψηλής έντασης. Παρότι υπήρξε αρχικά η σκέψη επιστροφής, η ιατρική αξιολόγηση δεν έδωσε σαφή εικόνα για ασφαλή συνέχιση σε επαγγελματικό επίπεδο, με αποτέλεσμα ο ίδιος να αποφασίσει να αποσυρθεί.

Η σπουδαία καριέρα του - Η Σελεσάο και τα 60εκατ. ευρώ

Ο Βραζιλιάνος ξεκίνησε την καριέρα του από τη Σάο Πάολο και καθιερώθηκε στη Ιντερνασιονάλ , πριν μεταγραφεί το 2012 στην Τσέλσι. Στο Λονδίνο αποτέλεσε βασικό μέλος της μεσοεπιθετικής γραμμής, καταγράφοντας 203 συμμετοχές με 38 γκολ και 31 ασίστ. Με τη φανέλα της αγγλικής ομάδας κατέκτησε δύο τίτλους Premier League, ένα Europa League και ένα EFL Cup.

Το 2017 μετακινήθηκε στη Shanghai Port FC, σε μια από τις πιο ηχηρές μεταγραφές εκείνης της περιόδου, μιλώντας οικονομικά καθώς στοίχησε 60εκατ. ευρώ!. Στην Κίνα είχε πρωταγωνιστικό ρόλο για αρκετές σεζόν, αποτελώντας τον βασικό δημιουργικό άξονα της ομάδας και καταγράφοντας υψηλά νούμερα σε συμμετοχές, γκολ και ασίστ, ενώ πανηγύρισε και τίτλους στο κινεζικό πρωτάθλημα.



Σε διεθνές επίπεδο αγωνίστηκε με τη Βραζιλία, μετρώντας 48 συμμετοχές και 12 γκολ. Συνολικά στην καριέρα του ξεπέρασε τις 550 συμμετοχές σε συλλογικό επίπεδο, σημείωσε περισσότερα από 130 γκολ και ξεπέρασε τις 200 ασίστ, κατακτώντας περισσότερους από 15 τίτλους. Η αποχώρησή του ήρθε σε ηλικία 34 ετών, με το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε να παίζει καθοριστικό ρόλο στην απόφασή του να κλείσει την ποδοσφαιρική του πορεία.