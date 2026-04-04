Μουντιάλ: Τι δείχνει ο υπερυπολογιστής της Opta για νικητή και Αργεντινή

Το Μουντιάλ της Αμερικής ξεκινάει σε 68 ημέρες και η Opta, η δημοφιλέστερη πλατφόρμα ανάλυσης δεδομένων στο ποδόσφαιρο δημοσίευσε τις προβλέψεις της για τη νικήτρια ομάδα. Το επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο θα λάβει χώρα στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά και του Μεξικού και θα είναι το πρώτο στην ιστορία που θα διεξαχθεί με 48 ομάδες.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Marca, ο «υπερυπολογιστής» της Opta ανέλυσε τα ρόστερ και την αγωνιστική κατάσταση των ομάδων, τη σύνθεση των 12 ομίλων, καθώς και τις «διασταυρώσεις» των διεκδικητών από τον πρώτο νοκ άουτ αγώνα έως τον μεγάλο τελικό της Νέας Υόρκης. Η διάσημη πλατφόρμα θεωρεί πως η Ισπανία, που κατέκτησε το Euro 2024, είναι το πρώτο φαβορί για την κατάκτηση του Μουντιάλ με ποσοστό 15,83%.

Ακολουθεί η Γαλλία με 12,77%. Οι Γάλλοι ευελπιστούν να φτάσουν για τρίτη συνεχόμενη φορά στον τελικό του Μουντιάλ, μετά την ανεπιτυχή προσπάθεια να υπερασπιστούν τα «σκήπτρα» της παγκόσμιας πρωταθλήτριας το 2022.

Kylian Mbappé in the 2022 World Cup final, was an absolutely threat within 90 seconds to the Argentina team...



Lionel Messi, the team and the benched shaked but in all, Messi and AFA won it.



What do you do in 95 seconds? KM, pulled ultragious from itpic.twitter.com/WKBL6hyH79 — Topskills Sports UK (@topskillsportuk) March 26, 2026

Πίσω από τη Γαλλία, βρίσκονται η Αγγλία και η Αργεντινή, με πιθανότητες που ξεπερνούν το 10%. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν οι Πορτογάλοι. Η ομάδα του Κριστιάνο Ρονάλντο θα ταξιδέψει στην Αμερική με στόχο την κατάκτηση του τίτλου για πρώτη φορά στην ιστορία της και η Opta αξιολογεί πως έχει 6,92% πιθανότητες για να τα καταφέρει.

Η Βραζιλία και η Γερμανία μπορεί να μη συμπεριλαμβάνονται στα πρώτα πέντε φαβορί, όμως ακολουθούν στην έκτη και την έβδομη θέση αντίστοιχα, συμπληρώνοντας το «παζλ» των ομάδων που σύμφωνα με την Opta είναι πιθανότερο να φτάσουν στον τίτλο.