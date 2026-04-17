Ρονάλντο «φαινόμενο» αποκαλύπτει: Όλη η αλήθεια για τον τελικό-εφιάλτη του ’98

Ο Ρονάλντο Ναζάριο «έσπασε» τη σιωπή του 28 χρόνια μετά τον «εφιαλτικό» για εκείνον τελικό, κόντρα στη Γαλλία για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1998.

Ο Βραζιλιάνος σταρ λίγες ώρες πριν το μεγάλο πιαχνίδι στο Σταντ ντε Φρανς υπέστη κρίση στο δωμάτιό του. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε πανικό στην αποστολή της «Σελεσάο» για έναν παίκτη που ήταν ο πρωταγωνιστής της τότε πορείας μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης.

Το «φαινόμενο» σε πρόσφατη επίσκεψη σε προπόνση της «Σελεσάο»

Τι πραγματικά συνέβη εκείνο το βράδυ

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι η αναστάτωση ξεκίνησε μετά το καθιερωμένο μεσημεριανό, όταν ξάπλωσε για λίγα λεπτά και ξύπνησε με γιατρούς και συμπαίκτες γύρω του. Η απόφαση όλων ήταν να μην αγωνιστεί στο μεγάλο τελικό, όμως δεν το δεχόταν: «Πώς γίνεται να μην παίξω σε έναν τελικό; Είμαι καλά, θα κάνουμε εξετάσεις και θα αγωνιστώ».

Οι θεωρίες συνωμοσίας

Για πολλά χρόνια τα σενάρια περί «πουλημένου» τελικού, εμπλοκής της Nike ή εξωαγωνιστικών πιέσεων «κυνηγούσαν» τον Ρονάλντο, ο οποίος τα χαρακτήρισε ανοησίες. Μάλιστα, για να αποκαταστήσει την αλήθεια έπρεπε να τοποθετηθεί δημόσια.

Ο τελικός εκείνος παραμένει για τον ίδιο «ανοιχτή πληγή», καθώς δεν ηταν σε καλή κατάσταση, παρολαυτά αγωνίστηκε. Σε αντίθετη περίπτωση θα χαρακτήριζε τον εαυτό του δειλό όπως δήλωσε: «Προτιμώ να χάσω παίζοντας, παρά να μην μπω καν».

Ο Μάριο Ζαγκάλο,τότε προπονητής της Βραζιλίας, εμπιστεύτηκε την επιθυμία του κορυφαίου του παίκτη.