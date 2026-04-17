Ρονάλντο «φαινόμενο» αποκαλύπτει: Όλη η αλήθεια για τον τελικό-εφιάλτη του ’98
Ο Ρονάλντο μετά απο 28 χρόνια αποκαλύπτει όλα όσα συνέβησαν, πριν τον τελικό με την οικοδέσποινα Γαλλία στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1998.
Ο Ρονάλντο Ναζάριο «έσπασε» τη σιωπή του 28 χρόνια μετά τον «εφιαλτικό» για εκείνον τελικό, κόντρα στη Γαλλία για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1998.
Ο Βραζιλιάνος σταρ λίγες ώρες πριν το μεγάλο πιαχνίδι στο Σταντ ντε Φρανς υπέστη κρίση στο δωμάτιό του. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε πανικό στην αποστολή της «Σελεσάο» για έναν παίκτη που ήταν ο πρωταγωνιστής της τότε πορείας μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης.
Το «φαινόμενο» σε πρόσφατη επίσκεψη σε προπόνση της «Σελεσάο»
Τι πραγματικά συνέβη εκείνο το βράδυ
Ο ίδιος αποκάλυψε ότι η αναστάτωση ξεκίνησε μετά το καθιερωμένο μεσημεριανό, όταν ξάπλωσε για λίγα λεπτά και ξύπνησε με γιατρούς και συμπαίκτες γύρω του. Η απόφαση όλων ήταν να μην αγωνιστεί στο μεγάλο τελικό, όμως δεν το δεχόταν: «Πώς γίνεται να μην παίξω σε έναν τελικό; Είμαι καλά, θα κάνουμε εξετάσεις και θα αγωνιστώ».
Οι θεωρίες συνωμοσίας
Για πολλά χρόνια τα σενάρια περί «πουλημένου» τελικού, εμπλοκής της Nike ή εξωαγωνιστικών πιέσεων «κυνηγούσαν» τον Ρονάλντο, ο οποίος τα χαρακτήρισε ανοησίες. Μάλιστα, για να αποκαταστήσει την αλήθεια έπρεπε να τοποθετηθεί δημόσια.
Ο τελικός εκείνος παραμένει για τον ίδιο «ανοιχτή πληγή», καθώς δεν ηταν σε καλή κατάσταση, παρολαυτά αγωνίστηκε. Σε αντίθετη περίπτωση θα χαρακτήριζε τον εαυτό του δειλό όπως δήλωσε: «Προτιμώ να χάσω παίζοντας, παρά να μην μπω καν».
Ο Μάριο Ζαγκάλο,τότε προπονητής της Βραζιλίας, εμπιστεύτηκε την επιθυμία του κορυφαίου του παίκτη.