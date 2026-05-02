Πρώην σεφ του Ρονάλντο αποκαλύπτει το μυστικό του για να διατηρείται σε τρομερή κατάσταση

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι πρότυπο αθλητή και παράδειγμα προσήλωσης και πειθαρχίας, καθώς στα 41 του βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση από... εικοσάρηδες. Ένας από τους λόγους που το καταφέρνει αυτό είναι η διατροφή του.

Ένας πρώην προσωπικό σεφ του Ρονάλντο την περίοδο που αγωνιζόταν στη Γιουβέντους, ο Τζόρτζιο Μπαρόνε, αποκάλυψε τι κάνει ο Ρονάλντο μεταξύ άλλων όσο αφορά την διατροφή του. Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ αποφεύγει πλήρως το γάλα καθώς θεωρεί ότι η κατανάλωση γάλακτος μετά τη βρεφική ηλικία δεν είναι φυσική για τον άνθρωπο, υποστηρίζοντας ότι κανένα άλλο ζώο δεν συνεχίζει να πίνει γάλα μετά τους πρώτους μήνες της ζωής του.

Ο 41χρονος ποδοσφαιριστής ακολουθεί ένα σκληρό πρόγραμμα έξι γευμάτων ημερησίως, τα οποία είναι γεμάτα σε θρεπτικά συστατικά και κατά βάση πρωτεΐνη, ενώ δίνει μεγάλη έμφαση στην αποκατάσταση, χρησιμοποιώντας σάουνα και παγοθεραπεία μετά από προπονήσεις υψηλής έντασης. Μάλιστα άξιο αναφοράς είναι το γεγονός πως το ποσοστό του λίπους του είναι 7%, χαμηλότερο από τον μέσο όρο των ποδοσφαιριστών.

Ο CR7 επιλέγει τροφές με χαμηλά λιπαρά, ενώ έχει στην διατροφή του τροφές όπως το φρέσκο ψάρι, το κοτόπουλο, το αβοκάντο, τα δημητριακά ολικής άλεσης, τα λαχανικά και τα φρούτα. Ξεκινά την μέρα με ένα πρωινό γεμάτο πρωτεΐνη, με αβοκάντο και αυγά, ενώ πίνει και έναν καφέ, προφανώς χωρίς ζάχαρη, ενώ το μεσημέρι η πρωτεΐνη δεν κουνιέται από το πρόγραμμα αφού τρώει κοτόπουλο ή ψάρι με λαχανικά. Το βραδινό είναι προφανώς ελαφρύ τρώγοντας συνήθως λαχανικά ενώ αποφεύγει τους επεξεργασμένους υδατάνθρακες όπως το ψωμί και τα ζυμαρικά. Επίσης δεν πίνει αναψυκτικά επιλέγοντας μόνο νερό. Ο Ρονάλντο είναι πρότυπο αθλητή και για άλλους μεγάλους αστέρες όπως ο Βινίσιους Τζούνιορ και ο Νεϊμάρ, ο οποίος μάλιστα τον έχει συμβουλευτεί για τη διαχείριση της φυσικής του κατάστασης.