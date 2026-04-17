Κριστιάνο Ρονάλντο: Ο απίστευτος λόγος που έκανε unfollow τον Λίνεκερ

Το λεγόμενο debate ανάμεσα σε Λιονέλ Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο «καλά κρατεί» ακόμα και αν και οι δύο βρίσκονται στα τελευταία χρόνια τις καριέρας τους. Μιλάμε για δύο «ζωντανούς θρύλους» όχι μόνο του ποδοσφαίρου αλλά και του παγκόσμιου αθλητισμού. Επομένως είναι λογικό η ερώτηση.. « Μέσι ή Ρονάλντο» να ακούγεται σε podcasts, εκπομπές και ακόμη και σε συνεντεύξεις άλλων παικτών. Ο Γκάρι Λίνεκερ είναι από αυτούς τους ποδοσφαιριστές που πάντα σε αυτή την ερώτηση απαντούσε: «Λιονέλ Μέσι».

Δεν το είχε σχολιάσει κανείς, μέχρι που ο Ρονάλντο αποφάσισε να κάνει τη κίνηση, κάνοντας unfollow τον «θρύλο» του Αγγλικού ποδοσφαίρου. Εκείνος δεν το «κράτησε μέσα του» και δεν μπόρεσε να μην το σχολιάσει στο podcast «The Rest is Football».

«Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν με συμπαθεί ιδιαίτερα. Δεν τον ενόχλησα με κάτι που είπα για εκείνον. Απλώς είμαι ειλικρινής και πιστεύω ότι ο Μέσι είναι, συνολικά, καλύτερος ποδοσφαιριστής. Με έκανε unfollow στο Instagram. Θα το ξεπεράσω».

Ο 65χρονος δε μίλησε μόνο γι αυτό για τον Πορτογάλο αθλητή. Δε μπορούσε να μην του δώσει τα «εύσημα» για το πόσο εργατικός και ενεργητικός είναι ακόμα και στα 41 του χρόνια.

«Η νοοτροπία του και η όρεξή του να συνεχίσει… είναι απολύτως αφοσιωμένος στο να παίζει, να κερδίζει, να σκοράρει γκολ, να βάζει κι άλλα γκολ και μετά να βάζει κι άλλα γκολ μετά από αυτά».