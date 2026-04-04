Κώστας Φορτούνης: Ισοφάρισε ιστορικό ρεκόρ του Κριστιάνο Ρονάλντο στη Σαουδική Αραβία

Για την 27η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Σαουδικής Αραβίας, η Αλ Καλίτζ φιλοξενήθηκε απο την Αλ Χολούντ με τον Κώστα Φορτούνη να είναι πάλι πρωταγωνιστής για την ομάδα του Γιώργου Δώνη.

Ο πρώην ποδοσφαιριστης του Ολυμπιακού πέτυχε το πρώτο γκολ της ομάδας του γράφοντας ιστορία, καθώς έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του συλλόγου που φτάνει τις 20 συμμέτοχες σε γκολ σε μια σεζόν. Το συγκεκριμένο γκολ τον τοποθέτησε πρώτο στην λίστα της επιθετικής παραγωγής της Αλ Καλίτζ απο τότε που ανέβηκε στην κατηγορία.

فورتونيس يسجل هدف التعادل لصالح الخليج 💛💚 pic.twitter.com/KXDNqWZ3S7 — عبدالله (@aeir99) April 3, 2026

Ο Κώστας Φορτούνης την φετινή σεζόν έχει καταγράψει 10 γκολ και 11 ασίστ σε 23 αγώνες, αποδεικνύοντας πόσο κομβικός είναι για την ομάδα του.

10 - كوستاس فورتونيس لاعب #الخليج تاسع لاعب في تاريخ دوري المحترفين السعودي يسجّل 10+ أهداف ويصنع 10+ أهداف في موسمٍ واحد بعد كل من:



جواو فيليكس 2025-26

جوانكا 2024-25

ساديو مانيه 2024-25

سالم الدوسري 2024-25

سافيتش 2023-24

رياض محرز 2023-24

رونالدو 2023-24

التون جوزيه 2012-13 pic.twitter.com/RNqgZtFKTc — OptaArabi (@OptaArabi) April 3, 2026

Πέρα όμως απο την κορυφή στις κατηγορίες που αφορούν την Αλ Καλίτζ, ο Φορτούνης με αυτό το γκολ κατάφερε να μπει στην 9η θέση σε ένα «κλειστό» κλαμπ της λίγκας με παίχτες που έχουν 10 γκολ και 10 ασίστ σε μια σεζόν, όπου υπάρχουν ονόματα όπως ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Μαχρέζ και ο Σάλεμ Αλ Νταουσάρι.