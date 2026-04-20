Σε «ελληνικά» χέρια οι Εθνικές ομάδες της Σαουδικής Αραβίας

Ο Γιώργος Δώνης συμφώνησε με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Σαουδικής Αραβίας και θα οδηγήσει τα «Πράσινα γεράκια» στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026.

Πλέον, οι Εθνικές ομάδες της χώρας ανήκουν σε «ελληνικά» χέρια.

Η συνεργασία του 56χρονου τεχνικού έρχεται να δυναμώσει το ελληνικό στοιχείο στη χώρα αφού και η χαντμπολική ομοσπονδία της Σαουδικής Αραβίας έχει δώσει τα «κλειδιά» της στον Δημήτρη Δημητρούλια.

📰 | DIMITROULIAS appointed as Head Coach of the Saudi Men’s National Team pic.twitter.com/q90FvMszo2 — الاتحاد السعودي لكرة اليد (@sahfksa) September 29, 2025

Δύο Έλληνες στο τιμόνι των Εθνικών ομάδων της Σαουδικής Αραβίας

Ο Δώνης μετά από χρόνια δουλειάς στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα, καθώς εκτός απ’ την Αλ Καλίτζ, έχει εργαστεί στο παρελθόν στις Αλ Ουέχντα, Αλ Φατέχ και Αλ Χιλάλ χαίρει της εκτίμησης στην ποδοσφαιρική κοινότητα της χώρας.

Ο 56χρονος είναι ο δεύτερος Έλληνας προπονητής που θα βρεθεί σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, μετά τον Αλκέτα Παναγούλια. Συγκεκριμένα, τα «Πράσινα γεράκια» στο Μουντιάλ που συνδιοργανώνουν οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και το Μεξικό βρίσκονται στον όγδοο όμιλο, με αντιπάλους την Ισπανία, την Ουρουγουάη και το Πράσινο Ακρωτήρι.

Το ίδιο ισχύει και για τον προπονητή της Αλ Καλίτζ στο χάντμπολ, ο οποίος έχει «κερδίσει» τα πάντα με την ομάδα του και κυρίως τον σεβασμό όλων. Έτσι, από τον περασμένο Σεπτέμβριο καθοδηγεί την Εθνική ομάδα της Σαουδικής Αραβίας.

Ποιος είναι ο Δημήτρης Δημητρούλιας;

Ο «Κατερινιώτης» προπονητής ξεκίνησε τα πρώτα του βήματα το 2011 από τον Διομήδη Άργους, με τον οποίο κατέκτησε το EHF Challenge Cup, το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο για το ελληνικό χάντμπολ. Την ίδια σεζόν κατέκτησε και το εγχώριο πρωτάθλημα.

Ο Δημήτρης Δημητρούλιας μετά από κάποια χρόνια στο εξωτερικό επέστρεψε στην Ελλάδα το 2018, για να ανλάβει τη γυναικεία ομάδα του ΠΑΟΚ με την οποία κατέκτησε το double.

Η συνέχεια τον βρήκε στο τιμόνι της «Ένωσης», με την οποία έγραψε τη δική του ιστορία. Το 2020-21 «σάρωσε» τους τίτλους σε Ελλάδα και Ευρώπη κατακτώντας το treble. Παράλληλα, έγινε ο πρώτος Έλληνας προπονητής με 2 Ευρωπαϊκούς τίτλους και ο μόνος που εμπλέκεται και στους δυο μοναδικούς τίτλους Ελληνικών ομάδων.

Την επόμενη χρονιά μετακόμισε στη Σαουδική Αραβία για να αναλάβει την Αλ Καλίτζ. Ο έμπειρος τεχνικός αναγέννησε την ομάδα που επί 23 χρόνια «διψούσε» για τίτλο. Σήμερα, μετά από τρία χρόνια παρουσίας έχει κατακτήσει 17 τίτλους!

Η κοινή πορεία των δυο προπονητών

Οι δύο Έλληνες προπονητές μπορεί να ασχολούνται με διαφορετικά αθλήματα, αλλά υπάρχει ένας κοινός παρονομαστής ανάμεσά τους. Η Αλ Καλίτζ. Ο μεν Γιώργος Δώνης βρίσκεται στην ομάδα απο το καλοκαίρι του 2024 ο δε Δημήτρης Δημητρούλιας από το 2022.

Μάλιστα, στο ποδοσφαιρικό τμήμα η ελληνική παροικία είναι μεγαλύτερη καθώς εκεί αγωνίζονται οι Κώστας Φορτούνης, Δημήτρης Κουρμπέλης και Γιώργος Μασούρας. Στην ομάδα είναι επίσης οι Μπαρτ Σχένκεβελτ και Πάολο Φερνάντες που έχουν αγωνιστεί σε Παναθηναϊκό και ΑΕΚ αντίστοιχα.