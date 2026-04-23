ΑΠΟΕΛ: Έξαλλος ο Πάμπλο Γκαρσία μετά τον ημιτελικό του Κυπριακού Κυπέλλου

Σε επεισοδιακή σύρραξη κατέληξε το πρώτο σκέλους του ημιτελικού του Κυπέλλου Κύπρου ανάμεσα στον Απόλλωνα Λεμεσού και τον ΑΠΟΕΛ μετά την λήξη του αγώνα με σκορ 4-2. Οι δύο πάγκοι των ομάδων «συγκρούσθηκαν» και η κατάσταση ξέφυγε εκτός ελέγχου.

Στις «κοκορομαχίες» μεταξύ των δύο συλλόγων ενεπλάκη ο πρώην προπονητής του ΠΑΟΚ και νυν προπονητής του ΑΠΟΕΛ, Πάμπλο Γκαρσία, καθώς όπως δήλωσε στα κυπριακά μέσα δέχθηκε αντικείμενα που πετούσαν οι οπαδοί στον αγωνιστικό χώρο.

Την κατάσταση αυτή κατάφεραν να σταματήσουν οι περισσότερο ψύχραιμοι παράγοντες.