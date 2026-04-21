Εθνική Ρουμανίας: Ένας «θρύλος» αντικαθιστά τον σπουδαίο... Μιρτσέα Λουτσέσκου

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου ανήκει πλέον στο πάνθεον» τόσο του ρουμανικού όσο και του Ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, φεύγοντας από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών. Πλέον η ομοσπονδία της χώρας αλλάζει σελίδα και στη θέση του έρχεται ο θρυλικός Γκεόργκε Χάτζι.

Ο 61χρονος θα βρίσκεται για τα επόμενα τέσσερα χρόνια στο τιμόνι της Εθνικής ομάδας της Ρουμανίας. Στις πρώτες του δηλώσεις ως προπονητής δεν ξέχασε το «δάσκαλό» του, Μιρτσέα Λουτσέσκου, ο οποίος ήταν ο άνθρωπος που το ενέπνευσε να πετύχει στη καριέρα του, όπως τόνισε χαρακτηριστικά: «Ο Λουτσέσκου με ήθελε. Ήταν ο δάσκαλός μου. Ο άνθρωπος που εμπνέει τόσα πολλά από αυτά που κάνω αυτή τη στιγμή. Ήταν θαρραλέος, πραγματικός άντρας... Νομίζω ότι κανείς δεν ήταν πιο γενναίος από αυτόν. Ακριβώς όπως έκανε ο Μιρτσέα μαζί μου, ίσως χάρη στη δική μου τρέλα, να ανακαλύψω κι εγώ κάτι».

🇷🇴Romanya Futbol Federasyonu, Gheorghe Hagi ile milli takım teknik direktörlüğü görevi için 4 yıllık sözleşme imzaladı.



"Lucescu beni istedi. O benim öğretmenim. Şu anda yaptığım birçok şeyde bana ilham veren adam. Cesurdu, gerçek bir adamdı... Sanırım ondan daha cesur kimse… pic.twitter.com/w7HalsJoIT — Spor Arena (@sporarena) April 20, 2026

Τελευταίος προπονητής της Ρουμανίας ήταν ο ήταν ο Μιρτσέα Λουτσέσκου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 7 Απριλίου του 2026.

Η προπονητική καριέρα του Χάτζι

Ο «Μαραντόνα των Καρπαθίων» όπως τον αποκαλούσαν σαν παίκτη, ως προπονητής έχει δουλέψει στη Φαρούλ μέχρι και τον περασμένο Ιούνιο, ενώ έχει καθίσει και στους πάγκους των Βιτορούλ, Γαλατασαράι, Στεάουα Βουκουρεστίου, Μπούρσασπορ.