Θλίψη στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Έφυγε από τη ζωή ο θρυλικός Μιρτσέα Λουτσέσκου

Ο πατέρας του Ραζβάν Λουτσέσκου, Μιρτσέα Λουτσέσκου και το ιστορικό σύμβολο του ρουμανικού αλλά και του ευρωπαϊκού αθλητισμού πέθανε, καθώς σταμάτησε να ανταποκρίνεται στη θεραπευτική αγωγή. Ο πολύπειρος τεχνικός μεταφέρθηκε αμέσως στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), όπου τελικά η καρδιά του δεν άντεξε, το βράδυ της Τρίτης στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Βουκουρεστίου, ύστερα από σκληρή αλλά άνιση μάχη για τη ζωή του. Η αντίστροφη μέτρηση για τον κορυφαίο προπονητή ξεκίνησε στις 29 Μαρτίου, όταν ένιωσε έντονη αδιαθεσία κατά τη διάρκεια του προπονητικού καμπ της εθνικής ομάδας της Ρουμανίας στην περιοχή Μογκοσόαια.

Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί του τοποθέτησαν απινιδωτή και στεντ, προσπαθώντας να σταθεροποιήσουν την καρδιακή του λειτουργία. Εκεί που όλα έδειχναν πως η κατάστασή του βελτιωνόταν και ετοιμαζόταν να πάρει εξιτήριο, ο Λουτσέσκου υπέστη οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου. Παρά τις τεράστιες προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού που τον επανέφεραν προσωρινά, η νύχτα του περασμένου Σαββάτου προς Κυριακή αποδείχθηκε μοιραία.

Το βιογραφικό του Μιρτσέα

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου δεν υπήρξε απλώς ένας προπονητής, αλλά ένας αληθινός «αρχιτέκτονας» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, ένας δάσκαλος της στρατηγικής και μια προσωπικότητα που σφράγισε ανεξίτηλα την αθλητική ιστορία. Γεννημένος στο Βουκουρέστι το 1945, ξεκίνησε την πορεία του ως ένας χαρισματικός επιθετικός, ταυτίζοντας το όνομά του με τη Ντιναμό Βουκουρεστίου, με την οποία κατέκτησε επτά πρωταθλήματα, ενώ ως αρχηγός της Εθνικής Ρουμανίας στο Μουντιάλ του 1970 έδειξε από νωρίς τα ηγετικά του προσόντα.

Η μετάβασή του στην προπονητική ήταν το σημείο όπου η ιδιοφυΐα του έλαμψε παγκοσμίως, καθώς υπήρξε ένας από τους ελάχιστους τεχνικούς που κατάφεραν να συνδυάσουν την αυστηρή πειθαρχία με την καλλιτεχνία στο παιχνίδι. Η ευρωπαϊκή του καταξίωση σφραγίστηκε στην Τουρκία, οδηγώντας τη Γαλατασαράι στην κατάκτηση του UEFA Super Cup το 2000, ενώ αργότερα δημιούργησε μια ολόκληρη ποδοσφαιρική «αυτοκρατορία» στην Ουκρανία. Επί δώδεκα συναπτά έτη μεταμόρφωσε τη Σαχτάρ Ντόνετσκ σε μια υπολογίσιμη δύναμη του Champions League, με αποκορύφωμα την κατάκτηση του Κυπέλλου UEFA το 2009.



Ακόμα και σε προχωρημένη ηλικία, η δίψα του για το ποδόσφαιρο παρέμεινε άσβεστη, οδηγώντας τη Ντιναμό Κιέβου σε νέες επιτυχίες, πριν επιστρέψει για την τελευταία του πράξη στο τιμόνι της αγαπημένης του Εθνικής Ρουμανίας. Ο «Il Luce» (ο Φωτεινός), όπως τον αποκαλούσαν με σεβασμό, δεν μετρούσε τη δόξα μόνο με τα δεκάδες τρόπαια της συλλογής του, αλλά με το ήθος και την ικανότητά του να εμπνέει.