Θλίψη στο παγκόσμιο μπάσκετ: Ο θρυλικός Όσκαρ Σμιντ πέθανε σε ηλικία 68 ετών

Το παγκόσμιο μπάσκετ θρηνεί την απώλεια του μυθικού Όσκαρ Σμιντ. Σύμφωνα με πληροφορίες του CNN Brazil και του Associated Press, ο Βραζιλιάνος θρύλος του αθλήματος «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών, μετά από μάχη 15 χρόνων με τον καρκίνο. Ο Σμιντ χαρακτηριζόταν ως το «Θείο Χέρι» και ήταν μέλος του Basketball Hall Of Fame.

Η είδηση του θανάτου του Σμιντ έγινε γνωστή το βράδυ της Παρασκευής (17/04) από την οικογένειά του, η οποία εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία ανέφερε πως ο θρυλικός μπασκετμπολίστας έδωσε μία «θαρραλέα, αξιοπρεπή και επίπονη» μάχη με τον όγκο, που είχε στον εγκέφαλο. Παράλληλα, η οικογένεια του 68χρονου Βραζιλιάνου μύθου, τόνισε ότι ο Σμιντ αποτελούσε πρότυπο αποφασιστικότητας, γενναιοδωρίας και αγάπης για τη ζωή.

«Ο Όσκαρ αφήνει μία κληρονομιά, που ξεπερνά τον αθλητισμό και εμπνέει γενιές από αθλητές και θαυμαστές στη Βραζιλία και ολόκληρο τον κόσμο», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Ο Όσκαρ Σμιντ δεν έπαιξε ποτέ στο NBA, όμως ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στη Βραζιλία, την οποία και εκπροσώπησε σε πέντε Ολυμπιακούς Αγώνες, καταγράφοντας επιδόσεις ρεκόρ στο σκοράρισμα. Ήταν, επίσης πρωταγωνιστής στην ιστορική νίκη των Βραζιλιάνων κόντρα στις Ηνωμένες Πολιτείες στους Παναμερικανικούς Αγώνες του 1987.