Ο Νίκος Γκάλης «αποχαιρέτησε» τον θρυλικό Όσκαρ Σμιντ με ανάρτηση στο Facebook

Με μία λιτό, αλλά πολύ περιεκτικό μήνυμα «αποχαιρέτησε» ο Νίκος Γκάλης τον θρυλικό Όσκαρ Σμιντ. Ο Βραζιλιάνος θρύλος του μπάσκετ πέθανε το βράδυ της Παρασκευής (18/04) σε ηλικία 68 ετών, μετά από 15ετή μάχη με τον καρκίνο. Ο Νίκος Γκάλης δημοσίευσε στο Facebook μία φωτογραφία του μυθικού μπασκετμπολίστα, συνοδεύοντας τη δημοσίευση με τη λεζάντα «Αναπαύσου εν ειρήνη, Όσκαρ Σμιντ. Μοναδικός».

Ο Όσκαρ Σμιντ ήταν ένας από τους σπουδαιότερους μπασκετμπολίστες της δεκαετίας του 1980 και του 1990. Καθοδήγησε την εθνική Βραζιλίας σε πέντε Ολυμπιακούς Αγώνες και ήταν ρέκορντμαν στο σκοράρισμα.

Ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στη νίκη των Βραζιλιάνων εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών στους Παναμερικανικούς Αγώνες του 1987 και έμεινε στην ιστορία ως ένας από τους πιο ταλαντούχους μπασκετμπολίστες όλων των εποχών.

Μπορεί να μην αγωνίστηκε ποτέ στο NBA, όμως έχαιρε καθολικού σεβασμού από την κοινότητα του αθλήματος. Η επιλογή του να μην αγωνιστεί στην Αμερική τον συνόδευσε σε ολόκληρη την καριέρα του. Οι κανονισμοί της εποχής δεν επέτρεπαν τη συμμετοχή των επαγγελματιών στις Ολυμπιάδες και ο Σμιντ, καθώς ήταν πολύ πιστός στην πατρίδα του αποφάσισε να «θυσιάσει» τα χρήματα που θα αποκόμιζε στις Ηνωμένες Πολιτείες, προκειμένου να φορέσει τη φανέλα με το εθνόσημο.