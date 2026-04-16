Αλεξάντερ Μάνινγκερ: Νεκρός ο πρώην τερματοφύλακας των Άρσεναλ και Γιουβέντους σε δυστύχημα με τρένο

Ο πρώην τερματοφύλακας της Άρσεναλ και της Γιουβέντους, Αλεξάντερ Μάνινγκερ, σκοτώθηκε σε δυστύχημα με τρένο, βυθίζοντας στο πένθος το αυστριακό και ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.



Σοκ έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του Αλεξάντερ Μάνινγκερ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 48 ετών έπειτα από τραγικό ατύχημα. Ο άλλοτε διεθνής τερματοφύλακας από την Αυστρία παρασύρθηκε από διερχόμενο τρένο, όταν το αυτοκίνητό του βρέθηκε, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, πάνω στις σιδηροδρομικές γραμμές.



Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η αμαξοστοιχία δεν πρόλαβε να μειώσει ταχύτητα και συγκρούστηκε με το όχημα, μετακινώντας το για μερικά μέτρα. Από τη σφοδρή πρόσκρουση ο Μάνινγκερ τραυματίστηκε θανάσιμα. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι οποίες τον απεγκλώβισαν χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ οι γιατροί που επιχείρησαν να τον επαναφέρουν δεν τα κατάφεραν.

Der SV Austria Salzburg trauert um Alexander Manninger.



Mit großer Bestürzung haben wir vom tragischen Unfall in Nußdorf erfahren, bei dem Alexander Manninger sein Leben verloren hat. pic.twitter.com/M1UfdjsteT — SV Austria Salzburg (@AustriaSalzburg) April 16, 2026





Ο Μάνινγκερ είχε σημαντική καριέρα, με 33 συμμετοχές στην εθνική ομάδα της Αυστρίας, ενώ αγωνίστηκε σε μεγάλους ευρωπαϊκούς συλλόγους όπως η Άρσεναλ, η Γιουβέντους, η Φιορεντίνα, η Άουγκσμπουργκ και η Σάλτσμπουργκ.



Ολοκλήρωσε την ποδοσφαιρική του πορεία πριν από περίπου εννέα χρόνια, όταν βρέθηκε στη Λίβερπουλ του Γιούργκεν Κλοπ, χωρίς ωστόσο να καταγράψει συμμετοχή με τους «κόκκινους».