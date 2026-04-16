Αλεξάντερ Μάνινγκερ: Νεκρός ο πρώην τερματοφύλακας των Άρσεναλ και Γιουβέντους σε δυστύχημα με τρένο

Πένθος στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 48 ετών, ο Αλεξάντερ Μάνινγκερ.

Ο Άλεξ Μάνινγκερ/ Printscreen
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Ο πρώην τερματοφύλακας της Άρσεναλ και της Γιουβέντους, Αλεξάντερ Μάνινγκερ, σκοτώθηκε σε δυστύχημα με τρένο, βυθίζοντας στο πένθος το αυστριακό και ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Σοκ έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του Αλεξάντερ Μάνινγκερ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 48 ετών έπειτα από τραγικό ατύχημα. Ο άλλοτε διεθνής τερματοφύλακας από την Αυστρία παρασύρθηκε από διερχόμενο τρένο, όταν το αυτοκίνητό του βρέθηκε, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, πάνω στις σιδηροδρομικές γραμμές.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η αμαξοστοιχία δεν πρόλαβε να μειώσει ταχύτητα και συγκρούστηκε με το όχημα, μετακινώντας το για μερικά μέτρα. Από τη σφοδρή πρόσκρουση ο Μάνινγκερ τραυματίστηκε θανάσιμα. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι οποίες τον απεγκλώβισαν χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ οι γιατροί που επιχείρησαν να τον επαναφέρουν δεν τα κατάφεραν.



Ο Μάνινγκερ είχε σημαντική καριέρα, με 33 συμμετοχές στην εθνική ομάδα της Αυστρίας, ενώ αγωνίστηκε σε μεγάλους ευρωπαϊκούς συλλόγους όπως η Άρσεναλ, η Γιουβέντους, η Φιορεντίνα, η Άουγκσμπουργκ και η Σάλτσμπουργκ.

Ολοκλήρωσε την ποδοσφαιρική του πορεία πριν από περίπου εννέα χρόνια, όταν βρέθηκε στη Λίβερπουλ του Γιούργκεν Κλοπ, χωρίς ωστόσο να καταγράψει συμμετοχή με τους «κόκκινους».

