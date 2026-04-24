Απίστευτο: Δολοφόνησαν Ιταλό ποδοσφαιριστή για να του πάρουν τις πίτσες

«Τρομακτικό» περιστατικό σημειώθηκε στην Ιταλία και συγκεκριμένα στη περιοχή Παρία όταν ο ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής Γκαμπριέλε Βακάρο σε ηλικία μόλις 25 ετών, δέχτηκε δολοφονικά χτυπήματα από κατσαβίδι.

Ο ποδοσφαιριστής που αγωνιζόταν κυρίως σε ερασιτεχνικές ομάδες της Ιταλίας, τη περασμένη Κυριακή επέστρεψε στο αυτοκίνητό του με τρεις φίλους του και κρατώντας πίτσες στο χέρι. Τότε 5 άνδρες τους επιτέθηκαν με σκοπό να πάρουν τις πίτσες, τραυματίζοντας τον νεαρό σε λαιμό και κοιλιά με ένα κατσαβίδι.

Οι φίλοι του δε κατάλαβαν τη σοβαρότητα της κατάστασης και αντί για το νοσοκομείο τον μετέφεραν σπίτι τους. Μόλις κατάλαβαν ότι τα πράγματα ήταν άσχημα για τον 25χρονο ήταν ήδη αργά.

Τρεις νεαροί συνελήφθησαν για την δολοφονία του Βακάρο, ανάμεσά τους κι ένας 17χρονος αιγυπτιακής καταγωγής, που πιστεύεται ότι διέπραξε και το έγκλημα. Ένας από τους φίλους του θύματος τραυματίστηκε επίσης ελαφρά στην κοιλιά και νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο.