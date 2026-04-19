Αλ Καλίτζ: Ένας «παλιός» γνώριμος αναλαμβάνει την ομάδα των Φορτούνη και Μασούρα

Ο Γιώργος Δώνης είναι ο νέος προπονητής της Σαουδικής Αραβίας, μετά απο περίπου 3 χρόνια στο «τιμόνι» της Αλ Καλιτζ,

Ο 56χρονος είναι ο δεύτερος Έλληνας προπονητής που θα βρεθεί σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, μετά τον Αλκέτα Παναγούλια. Συγκεκριμένα, τα «Πράσινα γεράκια» στο Μουντιάλ που συνδιοργανώνουν οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και το Μεξικό βρίσκονται στον όγδοο όμιλο, με αντιπάλους την Ισπανία, την Ουρουγουάη και το Πράσινο Ακρωτήρι.

Γνωστός στο ελληνικό κοινό ο αντικαταστάτης του Δώνη

Οι ιθύνοντες της Αλ Καλίτζ σύμφωνα με τα τοπικά μέσα έχουν βρεί τον νέο προπονητή του Κώστα Φορτούνη και του Γιώργου Μασούρα. Ο λόγος για τον Ουρουγουανό προπονητή Γκουστάβο Πογιετ,ο οποίος αναμένεται να φτάσει στη Σαουδική Αραβία τις επόμενες ημέρες, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την ανάληψη των τεχνικών καθηκόντων μετά την τελική συμφωνία.

Ο πρώην ομοσπονδιακός προπονητής τελευταία φορά δούλεψε στην Τζεονμπούκ Χιουντάι Μότορς, με την οποία κατέκτησε το Κύπελλο Κορέας και έπειτα από δύο ημέρες υπέβαλε την παραίτησή του.