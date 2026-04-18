Ολυμπιακός: Ασίστ ο φορμαρισμένος Στρεφέτσα - Τα νούμερα του Βραζιλιάνου στην Πάρμα

Ο Γκάμπριελ Στρεφέτσα συνέχισε τις καλές εμφανίσεις του με τη φανέλα της Πάρμα, συμβάλλοντας καθοριστικά στη νίκη με 1-0 απέναντι στην Ουντινέζε. Ο δανεικός από τον Ολυμπιακό εξτρέμ έδωσε την τελική πάσα στο 51ο λεπτό, με τον Ελφέζ να αξιοποιεί ιδανικά την κάθετη μπαλιά και να διαμορφώνει το αποτέλεσμα.



Η αναμέτρηση είχε χαμηλό ρυθμό στο πρώτο μέρος, χωρίς ιδιαίτερες φάσεις. Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, όμως, η Πάρμα βρήκε λύση, όταν η έμπνευση του Στρεφέτσα ξεκλείδωσε την άμυνα των γηπεδούχων.



Δείτε την ασίστ του Γκάμπριελ Στρεφέτσα στο 0:25

Ο 29χρονος ξεκίνησε βασικός και αντικαταστάθηκε στο 66’, φτάνοντας πλέον τις 9 συμμετοχές με 1 γκολ και 2 ασίστ με την Πάρμα. Οι εμφανίσεις του δείχνουν ότι βρίσκεται σε καλή κατάσταση ενόψει της επιστροφής του το καλοκαίρι στους Πειραιώτες.