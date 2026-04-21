Η καθίζηση του ιταλικού ποδοσφαίρου: Ευρωπαϊκό ναυάγιο τη σεζόν 2025-2026

Η σεζόν 2025-2026 είναι από τις πιο απογοητευτικές για το ιταλικό ποδόσφαιρο, με κακές πορείες των ομάδων στην Ευρώπη και νέο σοκ από την εθνική ομάδα στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Το ιταλικό ποδόσφαιρο είχε μια δύσκολη χρονιά, τόσο στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA όσο και σε επίπεδο εθνικών ομάδων.

Στο UEFA Champions League, οι ιταλικές ομάδες δεν κατάφεραν να φτάσουν μακριά. Η Ίντερ και η Αταλάντα αποκλείστηκαν στη φάση των «16», ενώ η Γιουβέντους έμεινε εκτός από τα πλέι-οφ, χάνοντας από την Γαλατασαράι. Η Νάπολι δεν κατάφερε καν να περάσει τη League Phase, κάτι που επιβεβαιώνει τη γενική αστάθεια των ιταλικών ομάδων.

Στο UEFA Europa League, η Μπολόνια έφτασε μέχρι τα προημιτελικά, αλλά αποκλείστηκε εύκολα από την Άστον Βίλα. Δεν κατάφερε να ανταγωνιστεί σε αυτό το επίπεδο και έμεινε εκτός συνέχειας.

Στο UEFA Europa Conference League, η Φιορεντίνα δεν μπόρεσε να φτάσει στους ημιτελικούς, καθώς αποκλείστηκε από την Κρίσταλ Πάλας

Συνολικά, καμία ιταλική ομάδα δεν είχε σοβαρή πορεία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, κάτι που δείχνει πτώση σε σχέση με προηγούμενες σεζόν.

Το πρόβλημα όμως δεν περιορίζεται στους συλλόγους. Η εθνική ομάδα της Ιταλίας απέτυχε να προκριθεί για τρίτη συνεχόμενη φορά σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Ο αποκλεισμός ήρθε μετά την ήττα από τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη στα προκριματικά, συνεχίζοντας μια αρνητική πορεία που έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό.

Η απουσία από τρία συνεχόμενα Μουντιάλ είναι κάτι πολύ ασυνήθιστο για μια χώρα με την ιστορία της Ιταλίας. Σε συνδυασμό με τις κακές ευρωπαϊκές πορείες των συλλόγων, δημιουργείται η εικόνα ενός ποδοσφαίρου που δυσκολεύεται να μείνει ανταγωνιστικό στο υψηλότερο επίπεδο.

Η φετινή χρονιά δείχνει ότι απαιτούνται αλλαγές σε πολλά επίπεδα, ώστε το ιταλικό ποδόσφαιρο να μπορέσει να επιστρέψει σε πιο ανταγωνιστική κατάσταση στο μέλλον.