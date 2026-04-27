«Σκιά» σοβαρού σκανδάλου στην Ιταλία: VAR, διαιτητές και… ψίθυροι για Ίντερ

Ένα σενάριο που μέχρι πρότινος θα έμοιαζε υπερβολικό, αρχίζει να απασχολεί όλο και περισσότερο την ιταλική ποδοσφαιρική πραγματικότητα. Η Ίντερ βρίσκεται στο επίκεντρο μιας υπόθεσης που σχετίζεται με τη διαιτησία και τη λειτουργία του VAR, χωρίς όμως -τουλάχιστον μέχρι τώρα- να προκύπτουν σαφή στοιχεία εμπλοκής της.

Η έρευνα της εισαγγελίας του Μιλάνου φέρνει στο φως σοβαρές καταγγελίες που αγγίζουν τον μηχανισμό ορισμών διαιτητών, με τον Τζιανλούκα Ρόκι να βρίσκεται στο επίκεντρο. Ο επικεφαλής των διαιτητών φέρεται να εμπλέκεται σε ένα σύστημα «στοχευμένων» επιλογών, που σύμφωνα με τις καταγγελίες, ευνοούσαν συγκεκριμένες ομάδες σε κρίσιμες αναμετρήσεις.

Gianluca Rocchi, responsable des arbitres en Serie A, est 𝘀𝗼𝘂𝘀 𝗲𝗻𝗾𝘂𝗲̂𝘁𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗳𝗿𝗮𝘂𝗱𝗲 𝘀𝗽𝗼𝗿𝘁𝗶𝘃𝗲 : 𝗶𝗹 𝗮𝘂𝗿𝗮𝗶𝘁 𝗻𝗼𝘁𝗮𝗺𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗰𝗵𝗼𝗶𝘀𝗶, 𝗹𝗼𝗿𝘀 𝗱𝗲… pic.twitter.com/3gAGjjKx3w — Actu Foot (@ActuFoot_) April 26, 2026

Παρά τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, η νομική πλευρά εμφανίζεται σαφής. Ο δικηγόρος Ματία Γκρασάνι υπογραμμίζει ότι δεν υπάρχει, προς το παρόν, εμπλοκή συλλόγων της Serie A, τονίζοντας ότι «οι ομάδες, συμπεριλαμβανομένης της Ίντερ, είναι αθώες από αθλητική άποψη».

Συνεννόηση με νοήματα στο VAR

Την ίδια στιγμή, οι αποκαλύψεις δημιουργούν έντονο προβληματισμό για τον τρόπο λειτουργίας του VAR. Στο επίκεντρο βρίσκεται ένα άτυπο «σύστημα επικοινωνίας», με χειρονομίες και σήματα που φέρονται να καθοδηγούσαν τις αποφάσεις. Από υψωμένες παλάμες μέχρι κλειστές γροθιές, οι κινήσεις αυτές χρησιμοποιούνταν για να επηρεάζουν κρίσιμες φάσεις, αλλοιώνοντας τον ρόλο της τεχνολογίας.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση αγώνα της Serie A, όπου η απόφαση για πέναλτι φέρεται να άλλαξε ξαφνικά, προκαλώντας ερωτήματα για το αν επρόκειτο για απλή επανεκτίμηση ή αποτέλεσμα εξωτερικής παρέμβασης. Οι αρχές εξετάζουν ήδη υλικό από το VAR των τελευταίων ετών, ενώ μαρτυρίες από διαιτητές επιβεβαιώνουν ότι πρακτικές εκτός πρωτοκόλλου ήταν γνωστές στον χώρο.

Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, με τη δικαιοσύνη να κινείται γρήγορα και τους εμπλεκόμενους να καλούνται να καταθέσουν. Η αυτοαναστολή του Ρόκι εντείνει το κλίμα αβεβαιότητας, ενώ η αξιοπιστία του συστήματος διαιτησίας τίθεται υπό σοβαρή δοκιμασία.

Σε αυτό το περιβάλλον, τα σενάρια περί πιθανών κυρώσεων για την Ίντερ δεν επιβεβαιώνονται από τα μέχρι στιγμής δεδομένα. Ωστόσο, η ουσία της υπόθεσης είναι βαθύτερη. Το ιταλικό ποδόσφαιρο βρίσκεται ξανά αντιμέτωπο με ζητήματα αξιοπιστίας, θυμίζοντας σε πολλούς εποχές Calciopoli.