Σκάνδαλο στο Μιλάνο: Κύκλωμα πολυτελούς «διασκέδασης» με εμπλοκή και ποδοσφαιριστών της Serie A

Οι αρχές έχουν ήδη προχωρήσει σε κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων, επιχειρώντας να «χτυπήσουν» την οικονομική βάση της οργάνωσης, ενός εγκλήματος που θα απασχολήσει, αφού μέσα εμπλέκονται και ποδοσφαιριστές της Serie A.



Ο τρόπος στρατολόγησης



Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος με τον οποίο το κύκλωμα στρατολογούσε γυναίκες. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι πέρα από επαγγελματίες συνοδούς, στο δίκτυο εντάσσονταν και νεαρές γυναίκες που προσεγγίζονταν μέσω κοινωνικών εκδηλώσεων και επαφών στον χώρο των δημοσίων σχέσεων.



Η εκμετάλλευση των social networks και των VIP events αποτέλεσε βασικό εργαλείο προσέλκυσης, δημιουργώντας ένα «κλειστό» σύστημα υψηλού επιπέδου πελατείας.



Στη λίστα και ποδοσφαιριστές



Αίσθηση προκαλεί η αποκάλυψη ότι στη λίστα πελατών περιλαμβάνονται και ποδοσφαιριστές της Serie A, κυρίως από την ευρύτερη περιοχή της Λομβαρδίας. Αν και τα ονόματα δεν έχουν δημοσιοποιηθεί πλήρως, οι αρχές κάνουν λόγο για «σημαντικό αριθμό» αθλητών, καθώς και για επιχειρηματίες υψηλού εισοδήματος.



Η έρευνα συνεχίζεται, με στόχο να αποσαφηνιστεί το εύρος της εμπλοκής των πελατών και να αποδοθούν ευθύνες όπου προκύπτουν, σε μια υπόθεση που ήδη έχει προκαλέσει ισχυρούς κραδασμούς στην ιταλική κοινωνία.