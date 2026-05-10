Serie A: «Τρελαίνει» κόσμο ο Τάσος Δουβίκας - Με παλικαρίσιο γκολ έβγαλε την Κόμο στην Ευρώπη

Ο Τάσος Δουβίκας συνεχίζει τις εντυπωσιακές εμφανίσεις στη Serie A, οδηγώντας την Κόμο σε ακόμη μία σπουδαία νίκη. Η ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας πέρασε από την έδρα της Βερόνα με 1-0 για την 36η αγωνιστική, χάρη στο καθοριστικό γκολ του Έλληνα επιθετικού στο δεύτερο ημίχρονο.

Anastasios Douvikas' 71st-minute strike was enough to earn Como victory against already-relegated Hellas Verona and keep their Champions League hopes alive.



Cesc Fabregas' side leapfrog Roma to go fifth in Serie A, one point behind fourth-placed Milan — both sides play later… pic.twitter.com/ya44rxHowO — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) May 10, 2026





Η Βερόνα μπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι και προσπάθησε να πιέσει από τα πρώτα λεπτά, δημιουργώντας τις πρώτες επικίνδυνες στιγμές μπροστά από την εστία της Κόμο. Οι φιλοξενούμενοι ισορρόπησαν σταδιακά τον ρυθμό και απείλησαν κυρίως με προσπάθειες μέσα από την περιοχή, χωρίς όμως να καταφέρουν να βρουν δίχτυα στο πρώτο μέρος.



Στην επανάληψη η Κόμο ανέβασε την απόδοσή της και πήρε τον έλεγχο του αγώνα. Δημιούργησε σημαντικές ευκαιρίες, με τον Ντιάο και τον Ντα Κούνια να φτάνουν κοντά στο γκολ, δείχνοντας πως το τέρμα ήταν θέμα χρόνου.



Τη λύση έδωσε τελικά ο Τάσος Δουβίκας στο 71ο λεπτό. Μετά από γρήγορη αντεπίθεση, ο διεθνής φορ βρέθηκε σε θέση βολής μέσα στην περιοχή και με εξαιρετικό τελείωμα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0, χαρίζοντας το πολύτιμο τρίποντο στην ομάδα του.

🇬🇷🎯 Tasos Douvikas está firmando una temporada brutal en Italia



13 goles en 36 partidos y máximo goleador del Como (+3 goles en Coppa) para seguir soñando con la Champions.



Gol en Verona quitándose a Edmundsson de encima y a la jaula. pic.twitter.com/FkpinPEtqI — Adrián Soria (@adrsoria) May 10, 2026

Ο 26χρονος επιθετικός έφτασε έτσι τα 13 γκολ, ,στο φετινό πρωτάθλημα και συνολικά τα 16 σε όλες τις διοργανώσεις, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική του χρονιά στην Ιταλία. Παράλληλα, ανέβηκε στη δεύτερη θέση του πίνακα των σκόρερ της Serie A, έπιασε τον Τουράμ πλησιάζοντας ακόμη περισσότερο τον Λαουτάρο Μαρτίνες (17 τέρματα).



Η Κόμο διατήρησε το προβάδισμά της μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, χωρίς να επιτρέψει στη Βερόνα να δημιουργήσει μεγάλες ευκαιρίες. Με αυτή τη νίκη ανέβηκε στους 65 βαθμούς, βρίσκεται στην 5η θέση της βαθμολογίας και εξασφάλισε την παρουσία της στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις για την επόμενη σεζόν.