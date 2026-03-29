Τάνερ Τέσμαν: Από επιλαχών στο αμερικάνικο ποδόσφαιρο, πρωταγωνιστής με μέλλον στο ευρωπαϊκό

Είναι σπάνιο οι Αμερικάνοι να επιλέγουν το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο από αυτό της χώρας τους, αν και τα τελευταία χρόνια βλέπουμε όλο και περισσότερους να παρουσιάζονται στο ποδοσφαιρικό κοινό. Ο Τάνερ Τέσμαν μπορεί να ξεχωρίζει τα τελευταία χρόνια με την φανέλα της Λυών, όμως έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία για το πως έφτασε ως εδώ.

Ο Τέσμαν μικρός έκανε δυο αθλήματα. Του είχε δοθεί υποτροφία για να αγωνιστεί στην ομάδα ράγκμπι του Πανεπιστημίου Κλέμσον, ενώ παράλληλα έπαιζε ποδόσφαιρο στην ακαδημία της Ντάλας FC. Όπως έχει δηλώσει και ο ίδιος είχε πάντα την υποστήριξη των δικών του ανθρώπων, η οποίοι τον βοηθούσαν να πάρει δύσκολες αποφάσεις στην ζωή του, και αντί να επιλέξει το «αμερικάνικο όνειρο» και να παίξει στο Κλέμσον, επέλεξε να υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο στην ποδοσφαιρική ομάδα Ντάλας και να κάνει το επίσημο ντεμπούτο του σε ηλικία 18 ετών στο MLS.

Η πρώτη του σεζόν ήταν εντυπωσιακή, με τους ανθρώπους της ιταλικής Βενέτσια να τον παρακολουθούν και να τον ξεχωρίζουν για την αθλητικότητά του, την ακρίβεια των πασών του στον άξονα και την νοοτροπία του, επομένως τον απέκτησαν το 2021, κάνοντας το άλμα για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο σε πολύ μικρή ηλικία. Αυτό για κάποιους μπορεί να είναι δύσκολο, είτε στην προσαρμογή είτε στους διαφορετικούς ρυθμούς, αλλά και στον τρόπο ζωής στην Ευρώπη. Για τον Τέσμαν όμως φάνηκε πως ήταν παιχνιδάκι. Όπως δήλωσε ο ίδιος η στήριξη που είχε ήταν η δύναμή του. «Όλα ξεκινάνε από τους γονείς μου. Λαμβάνω τεράστια στήριξη από αυτούς και από ένα στενό γκρούπ φίλων που έχω που είναι πάντα στο πλάι μου» δήλωσε στην συνέντευξή του όταν πήγε στην Ιταλία. Σε τρία χρόνια και 99 ματς στην Βενέτσια ο Αμερικάνος έγινε από τους πιο αξιόπιστους και κομβικούς παίκτες της ομάδας, συμβάλλοντας τα μέγιστα για την άνοδό της στην Serie A.

Μετά την Ιταλία, ήρθε ένα ακόμα μεγαλύτερο άλμα, εξαργυρώνοντας τις πολύ καλές χρονιές του στην Βενετία. Η Λυών τον έκανε δικό της το 2024, έναντι 6 εκατομμυρίων ευρώ. Μια κίνηση που κίνησε το ενδιαφέρον του κόσμου, που πλέον τον παρακολουθούσε στην μεγαλύτερη σκηνή. Ο Τέσμαν έχει ήδη κάνει αισθητή την παρουσία του στην Γαλλία και σε 72 εμφανίσεις με τους «Λυωναί» έχει τρία γκολ, όντας πολύ σημαντικός για το παιχνίδι της ομάδας του Πάολο Φονσέκα.

Η πορεία του Τέσμαν μας δείχνει πως η συνέπεια και η δουλειά, σε συνδυασμό με το κατάλληλο περιβάλλον και τις σωστές επιλογές, μπορούν να φτάσουν τον καθένα πολύ παραπάνω από ότι φαντάζεται.