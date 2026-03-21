«Τον χτύπησε στα αχαμνά» - Η ξεκαρδιστική ιστορία του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον με τον Άντερσον

Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον έμεινε στην ιστορία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ως ο «αρχιτέκτονας» των μεγαλύτερων επιτυχιών στην ιστορία του συλλόγου. Όμως στην Αγγλία όλοι γνωρίζουν πως ήταν ένας προπονητής, ο οποίος αντιμετώπιζε με ιδιαίτερη σκληρότητα τους ποδοσφαιριστές του, όταν αυτοί δεν ήταν πειθαρχημένοι.

Ο πρώην παίκτης της Γιουνάιτεντ, Ραφαέλ ντα Σίλβα, βέβαια αφηγήθηκε μία ιστορία από τα παλιά, που... διαψεύδει τις φήμες όσον αφορά την αυστηρότητα του άλλοτε τεχνικού των «κόκκινων διαβόλων». Ο άλλοτε διεθνής με την εθνική Βραζιλίας, συγκεκριμένα έφερε στο φως της δημοσιότητας ένα περιστατικό με τον πρώην συμπαίκτη του στην Premier League και συμπατριώτη του, Άντερσον.

Τους άφησε όλους «παγωμένους»

Σύμφωνα με την αφήγηση του Ραφαέλ, οι ποδοσφαιριστές της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχαν βρεθεί σχεδόν εγκλωβισμένοι στο ασανσέρ των αποδυτηρίων του προπονητικού κέντρου. Μαζί τους, βρισκόταν και ο Σκωτσέζος προπονητής.

Τότε, και ενώ όλοι περίμεναν το... τέλος της διαδρομής, ο Άντερσον εντελώς απροειδοποίητα φώναξε «sack tap!» και κλώτσησε τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον στα γεννητικά όργανα.

Οι συμπαίκτες του βρέθηκαν να τον κοιτάζουν αποσβολωμένοι. Ο Φέργκιουσον ήταν γνωστός για τα ξεσπάσματά του, την περίφημη «hairdryer treatment» και οι ποδοσφαιριστές της ομάδας από το Μάντσεστερ φοβήθηκαν πως ο Άντερσον θα είχε μπελάδες, γιατί θεωρούσαν πως ξεπέρασε τα όρια και πως θα αντιμετώπιζε βαριές συνέπειες.

Η αντίδραση του Φέργκιουσον

Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, την ίδια στιγμή που όλοι οι παίκτες της ομάδας ήταν φοβισμένοι, προχώρησε σε μία απρόβλεπτη κίνηση.

Αντί να εξοργιστεί, ξέσπασε σε γέλια.

Άφησε τους παίκτες να τον κοιτάζουν με το στόμα ανοιχτό και μετέτρεψε ένα περιστατικό, που μύριζε... μπαρούτι σε μία αξέχαστη ιστορία, σκορπίζοντας απλόχερα γέλιο στους απανταχού ποσοφαιρόφιλους.