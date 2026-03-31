Μποέμιανς Πράγας: Πως δυο... καγκουρό άλλαξαν ολόκληρη την ιστορία μιας ποδοσφαιρικής ομάδας

Οι ποδοσφαιρικές ομάδες από την ίδρυσή τους έχουν μια ιστορία και μια εξήγηση για την δομή τους. Από την ονομασία και το έμβλημα της ομάδας, μέχρι και το όνομα του γηπέδου της, η κάθε ομάδα κρύβει μια ιστορία. Ομολογουμένως, η ιστορία της Μποέμιανς Πράγας είναι αδιαμφισβήτητα από τις πιο ιδιαίτερες.

Ο σύλλογος από την πρωτεύουσα της Τσεχίας ιδρύθηκε το 1905, με το όνομα AFC Vrsovice (Βρισοβίτσε), στην ομώνυμη παροικία της πόλης. Το 1927 η ομάδα ταξίδεψε για μια περιοδεία στην Αυστραλία, με αποτέλεσμα οι... άκρως φιλόξενοι Αυστραλοί θέλοντας να δείξουν την ευγνωμοσύνη τους που οι Τσέχοι έκαναν ένα τόσο μεγάλο ταξίδι, τους προσέφεραν για δώρο δυο καγκουρό! Ναι, δυο αληθινά καγκουρό, τα οποία μεταφέρθηκαν από το Μπρίσμπεϊν στο Σίδνεϊ, και από εκεί επιβιβάστηκαν μαζί με την ομάδα στο καράβι για το μεγάλο ταξίδι για την Ευρώπη.

Bohemians Praha's badge features a kangaroo, the legacy of a 1927 tour of Australia. Following the tour, the club was awarded two live kangaroos, which they donated to the Prague Zoo.

Thanks to @martinst84 for the photos. pic.twitter.com/uLEsiHJv5J — LearnEnglishThroughFootball (@LETFootball) February 14, 2021

Όπως ήταν λογικό, κανένας δε μπορούσε να κρατήσει δυο καγκουρό, επομένως αποφασίστηκε να δοθούν ως δωρεά στον ζωολογικό κήπο της Πράγας. Παρόλα αυτά, αυτό το δώρο ήταν αρκετό για να επηρεάσει όλη την μετέπειτα ιστορία του συλλόγου. Μετά το τουρ στην Ωκεανία η ομάδα άλλαξε όνομα, καθώς το Βρισοβίτσε ήταν πολύ δύσκολο να το προφέρει ξένος και ονομάστηκαν Μποέμιανς Πράγας. Τα μακρόποδα ζώα έγιναν το σήμα κατατεθέν της ομάδας, και μπήκαν μέχρι και στο σήμα αυτής, δημιουργώντας ένα από τα πιο πρωτότυπα εμβλήματα ποδοσφαιρικού συλλόγου στον κόσμο. Τα «καγκουρό» όπως είναι το ψευδώνυμό τους, έκαναν την καλύτερη χρονιά στην ιστορία τους το 1980-81 όπου στέφθηκαν πρωταθλητές και έφτασαν στα ημιτελικά του κυπέλλου ΟΥΕΦΑ με ηγέτη τον κορυφαίο Τσεχοσλοβάκο ποδοσφαιριστή και τωρινό πρόεδρο της ομάδας Άντονιν Πανένκα. Ναι, τον γνωστό, ο οποίος αγωνίστηκε στην ομάδα από το 1967 μέχρι το 1981.