Η... περίεργη ιστορία της Χότζκινσον: Από το παγκόσμιο ρεκόρ στα... δανεικά παπούτσια

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου 2026 ολοκληρώνεται το βράδυ της Κυριακής (22/3) στο Τόρουν, με έντονο ενδιαφέρον και μεγάλες στιγμές να κορυφώνονται στους τελικούς. Ανάμεσα στα ονόματα που ξεχωρίζουν, βρίσκεται και αυτό της Κίλι Χότζκινσον, η οποία ετοιμάζεται να διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο στα 800 μέτρα. Κάτι που έκανε και στο Παρίσι, αφού στέφθηκε χρυσή Ολυμπιονίκης/



Ωστόσο, η πορεία της μέχρι τον τελικό στο φετινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού Στίβου μόνο… ομαλή δεν ήταν. Για την ακρίβεια ήταν... φτιαγμένη με δανεικά παπούτσια.



Τυχερή μέσα στην ατυχία της



Η Βρετανίδα πρωταθλήτρια έφτασε στην Πολωνία με στόχο την κορυφή, αλλά βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα απρόσμενο πρόβλημα: οι αποσκευές της χάθηκαν κατά τη μεταφορά. Για δύο ολόκληρες ημέρες έμεινε χωρίς τον βασικό εξοπλισμό της, συμπεριλαμβανομένων των αγωνιστικών της παπουτσιών.

“A really nice polish girl leant me her spikes and they gave me a blister.”



Έτσι, αναγκάστηκε να τρέξει στον προκριματικό φορώντας δανεικά «καρφιά» από άλλη αθλήτρια. Παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες ακόμη και μια φουσκάλα που της προκάλεσαν τα παπούτσια η Χότζκινσον όχι μόνο αγωνίστηκε, αλλά εξασφάλισε με άνεση την πρόκρισή της στον τελικό.