Παγκόσμιο κλειστού στίβου: Πρώτη στη σφαίρα και δυνατά στο Top-8 του πεντάθλου η Ντραγκομίροβα

Σαν να παίζει… στο σπίτι της μπήκε στο Παγκόσμιο κλειστού στίβου η Αναστασία Ντραγκομίροβα, πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση στην πρώτη της συμμετοχή σε αυτό το επίπεδο.



Η Ελληνίδα αθλήτρια γράφει ιστορία στο Τόρουν, αφού έγινε η πρώτη που εκπροσωπεί τη χώρα μας σε σύνθετα αγωνίσματα στη συγκεκριμένη διοργάνωση, επιβεβαιώνοντας ότι η παρουσία της δεν είναι καθόλου τυχαία.



Μετά τα τρία πρώτα αγωνίσματα του πεντάθλου (60μ. εμπόδια, ύψος, σφαίρα), βρίσκεται στην 8η θέση της γενικής κατάταξης με 2.691 βαθμούς, παραμένοντας κοντά στις επιδόσεις που της έδωσαν το ατομικό της ρεκόρ στο Ταλίν.



Ξεκίνησε δυνατά στα 60 μέτρα με εμπόδια, όπου τερμάτισε σε 8.76, βελτιώνοντας τον χρόνο που είχε πετύχει πριν λίγες εβδομάδες και μαζεύοντας 961 βαθμούς.





Στο άλμα εις ύψος πέρασε τα 1.69, βρίσκοντας ρυθμό μετά τις πρώτες προσπάθειες και προσθέτοντας άλλους 842 βαθμούς στη συγκομιδή της, αν και έμεινε λίγο κάτω από το πρόσφατο καλύτερό της.



Εκεί όμως που… έκανε τη διαφορά ήταν στη σφαίρα. Στο δυνατό της αγώνισμα, έριξε 15.40 στην πρώτη προσπάθεια και πήρε την πρώτη θέση, επιβεβαιώνοντας την ποιότητά της. Οι επόμενες βολές της ήταν στα 15.14 και 15.12, κρατώντας την στην κορυφή του αγωνίσματος.

Πλέον, απομένουν το μήκος και τα 800 μέτρα για να ολοκληρωθεί η προσπάθειά της, με τη Ντραγκομίροβα να έχει ήδη βάλει τις βάσεις για μια πολύ καλή συνολική παρουσία.