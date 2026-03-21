Παγκόσμιος Καραλής στην Πολωνία: Ασημένιος στα 6.05μ

Ο Εμμανουήλ Καραλής ανέβηκε ξανά στα ύψη, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο στον τελικό του επί κοντώ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Τόρουν της Πολωνίας, με καλύτερο άλμα στα 6,05μ. Την κορυφή του βάθρου κατέκτησε για ακόμη μία φορά ο Σουηδός Μόντο Ντουπλάντις, ο οποίος ήταν αψεγάδιαστος μέχρι τα 6,25μ, ενώ το τρίτο σκαλί πήρε ο Αυστραλός Κέρτις Μάρσαλ, όπως και στο αντίστοιχο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανοιχτού του 2025 στο Τόκιο.

Στο κλειστό στάδιο του Τορούν της Πολωνίας, ο Εμμανουήλ Καραλής ξεκίνησε την προσπάθειά από τα 5.70μ. τα όποια και πέρασε πανεύκολα, όπως αναμενόταν.

Δείτε το πρώτο άλμα του Καραλή στα 5.70μ

Συνέχισε στα 5,85 μ. και πέρασε κι εκεί το ύψος με την πρώτη προσπάθεια, δείχνοντας εξαιρετική σταθερότητα.



Με δύο άλματα, δύο επιτυχίες (5,50 μ. και 5,85 μ.), ο «Μανόλο» έδειχνε σε πολύ καλή κατάσταση, χτίζοντας αυτοπεποίθηση για τα ακόμη υψηλότερα ύψη που ακολουθούσαν.

Ο Καραλής «κατάπιε» τα 5.85μ.

Τρίτη προσπάθεια για τον Καραλή στα 5.95μ. Τα πέρασε από... πάνω ο ορεξάτος Μανόλο. Χαλαρός, έχει ανταποκρίθηκε για... πλάκα στα πρώτα άλματα και συνέχισε για μεγαλύτερες επιδόσεις.

Ο Καραλής περνάει τα 5.95μ.

Στα 6μ. ο Καραλής δεν τα κατάφερε στην πρώτη προσπάθεια και έριξε τον πήχη. Βγήκε ψηλά αλλά έφυγε πλάγια.

Όμως στη δεύτερη προσπάθεια τα πέρασε και συνέχισε στα επόμενα. Πολύ καλό άλμα και ο Καρακλής εύκολα πάνω από τα 6μ.!

Συνέχισε με καλή ψυχολογία και στα 6.05μ. και πέρασε προσωρινά για πρώτη φορά πρώτος στην κατάταξη.

Ο Έλληνας άλτης άφησε τα 6.10μ για να είναι ξεκούραστος στα επόμενα. Ο Ντουπλάντις τα πήδηξε άνετα. Ο Καραλής άφησε και τα 6.15μ με περίσσια αυτοπεποίθηση. Σε αυτό το χρονικό σημείο είχαν μείνει οι δυο τους για το χρυσό. Τιτανομαχία στο Τορούν.

Ο πήχης ανέβηκε στα 6.20μ για τον Καραλη. Πήγε για το πανελλήνιο ρεκόρ και δεν τα κατάφερε. Συνέχισε στα 6.25μ. για την υπέρβαση αλλά έριξε τον πήχη ξανά.

Ο Ντουπλάντις πέρασε και τα 6.25μ. με την 1η

Στην τελευταία προσπάθεια ο Μανόλο με τον πήχη στα 6.25 χωρίς επιτυχία.

Αναλυτικά η κατάταξη του τελικού στο Τορούν

1.Άρμαντ Ντουπλάντις (Σουηδία) 6.25μ.

2.Εμμανουήλ Καραλής (Ελλάδα) 6.05μ.

3.Κέρτις Μάρσαλ (Αυστραλία) 6.00μ.

4.Σόντρε Γκουτόρμσεν (Νορβηγία) 5.95μ.

5.Ζάκερι Μπράντφορντ (ΗΠΑ) 5.95μ.

6..Μπαπτίστ Τιερί (Γαλλία) 5.85μ

7.Μένο Φλόον (Ολλανδία) 5.85μ

8.Τιμπό Κολέ (Γαλλία) 5.85μ.

9.Έρνεστ Ομπιένα (Φιλιππίνες) 5.70μ.

9.Κρίστοφερ Νίλσεν (ΗΠΑ) 5.70μ.

11.Σίμεν Γκουτόρμσεν (Νορβηγία) 5.70μ.

12.Νταβίντ Χόλι (Τσεχία) 5.50μ.