Μυθικός Καραλής: Νο2 όλων των εποχών με 6.17μ. (vids)

Ο Εμμανουήλ Καραλής πήγε στην Παιανία για έναν λόγο και τον πέτυχε με τρόπο εντυπωσιακό. Στο Stoiximan Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου ήταν ο αδιαμφισβήτητος πρωταγωνιστής, χαρίζοντας ένα άλμα που έγραψε ιστορία.



Ο Έλληνας άλτης μπήκε δυναμικά στον αγώνα, περνώντας με την πρώτη τα 5,70 μ., ύψος που του εξασφάλισε την πρωτιά. Χωρίς να χάσει ρυθμό, ξεπέρασε επίσης με την πρώτη προσπάθεια τα 5,90 μ. και αμέσως μετά πήρε τη μεγάλη απόφαση, ανέβασε τον πήχη στα 6,07 μ., κυνηγώντας κορυφαία επίδοση για φέτος στον κόσμο.

Με άλμα υψηλής ποιότητας «καθάρισε» το ύψος, βελτιώνοντας το ατομικό του ρεκόρ των 6,05 μ. (που ήταν και πανελλήνιο ρεκόρ κλειστού ανδρών από το Παγκόσμιο κλειστού του 2025) και ανέβηκε στην κορυφή της παγκόσμιας λίστας για τη σεζόν, αφήνοντας πίσω του ακόμη και τον Μόντο Ντουπλάντις με το 6,06 μ.



Κι όμως, δεν σταμάτησε εκεί. Ο Καραλής ζήτησε να ανέβει ο πήχης στα 6,17 μ., με στόχο να μπει στο πάνθεον των κορυφαίων όλων των εποχών. Στη δεύτερη προσπάθεια τα κατάφερε, φτάνοντας σε ένα ιστορικό ύψος που τον φέρνει πλέον δεύτερο στην παγκόσμια κατάταξη όλων των εποχών, πίσω μόνο από τον «βιονικό» Ντουπλάντις και το ασύλληπτο 6,30 μ.

Μέχρι πρότινος, το καλύτερο άλμα της καριέρας του ήταν τα 6,08 μ., επίδοση που τον κατέτασσε τέταρτο στην ιστορική λίστα. Με το νέο 6,17 μ. άφησε πίσω του δύο θρύλους του αγωνίσματος, τον Σεργκέι Μπούμπκα (6,15 μ.) και τον Ρενό Λαβιλενί (6,16 μ.), ανεβαίνοντας δύο θέσεις και επιβεβαιώνοντας πως διανύει την κορυφαία περίοδο της καριέρας του.

Οι κορυφαίοι πέντε όλων των εποχών